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Премиерът Румен Радев и представител на САЩ обсъдиха сигурността в Черноморския регион

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Политика
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премиерът румен радев представител сащ обсъдиха сигурността черноморския регион
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Министър-председателят Румен Радев се срещнал днес със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър. Той е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски.

В срещата са участвали министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В рамките на разговора са обсъдени аспекти на стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката. Откроено беше стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийна и дигитална свързаност на Европа. Тема на срещата бе и партньорството в сферата на отбраната и средата за сигурност в Черно море.

#Дейвид Бейкър #Черно море #среща #сигурност #Румен Радев

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