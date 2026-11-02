Девин се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация. От общината отчитат ръст на туристите и близо 30 000 нощувки повече в сравнение с миналата година. Затова планират изграждането на модерен туристически информационен център, какъвто липсва в родопския град.

От община Девин първоначално заложили на проект за туристически информационен център с европейско финансиране, но той се провалил. Затова сега сградата ще се строи със собствени средства. За нея е отреден общински терен в центъра на града.

Здравко Иванов, кмет на Девин: „Има паркинг на който да се спира и хората с 50 метра пеша да стигат до туристическия информационен център и тези, които се разхождат по централната част, да се натъкват на него. Със сигурност трябва да е в крак с новите технологии.“

В центъра ще се предоставя информация за всички природни забележителности и интересни атракции на територията на Девин и общината, които туристите могат да посетят по време на престоя си.

Здравко Иванов, кмет на Девин: „Освен туристическия информационен център предвиждаме евентуално в сградата която ще изградим една художествена галерия, която да бъде изградена над туристическия информационен център, защото имаме потребност от такава галерия, липсва в града.“

Общината планира и цялостен ремонт на Културния дом, който също се намира в центъра. Изготвили са и инвестиционен проект за това.

Здравко Иванов, кмет на Девин: „Да бъде превърнат в едно културно средище, към настоящия момент предназначението му е доста така променено от това, за което е изграден. Там сме предвидили енергийна ефективност, нова фасада, ново отопление, нова климатична система, дооборудване на основната ни зала. Сградата е голяма, покривът е компрометиран, предвидено е фотоволтаична система да бъде изградена с оглед мерките за енергийна ефективност.“

За реализирането на този проект Община Девин тепърва ще търси финансиране, а нужните средства съвсем няма да са малко.