БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за значителни валежи във вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В следобедните часове ще се задържи облачно и на много места ще вали. Предупреждение за интензивни валежи и опасност от наводнения е обявено в Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18°.

Предупреждение за значителни валежи от дъжд и опасност от наводнения е обявено през следващото денонощие в цялата страна. В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Варна и Добрич е в сила най-високата степен – червен код, за възможни сумарни количества над 60 литра на кв. метър. Вятърът ще се задържи умерен от североизток, а след обяд в Източна България и по Черноморието ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 8°, в югоизточните райони и на морския бряг до 14°-16°.

Силен вятър и значителни валежи ще има и в планините, а снежната граница ще се спусне до около 1500 метра надморска височина.

Ветровито и с интензивни валежи ще остане в Източна България и в сряда, но в останалата част от страната валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. В четвъртък ще преобладава облачно време, но слаби и изолирани превалявания ще има главно в Западна България.

В петък и събота ще има райони със сутрешни мъгли, но и много слънчеви часове. Минималните температури ще се понижат и на места ще падат под нулата, а максималните ще останат почти без промяна, малко по-високи – между 9° и 14° в петък.

#времето #червен код за валежи #оранжев код за валежи #жълт код за валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
4
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Времето

Вземете си чадър: Жълт и оранжев код за интензивни валежи
Вземете си чадър: Жълт и оранжев код за интензивни валежи
Значителни валежи на места в следобедните часове Значителни валежи на места в следобедните часове
Чете се за: 02:00 мин.
Опасност от наводнения в неделя Опасност от наводнения в неделя
Чете се за: 02:37 мин.
Валежи в Централна и Западна България утре Валежи в Централна и Западна България утре
Чете се за: 03:17 мин.
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Значителни валежи в Централна и Западна България утре Значителни валежи в Централна и Западна България утре
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР) Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР)
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево (СНИМКИ) Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Белгийският премиер Барт Де Вевер подава оставка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
"Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Липса на адвокат спря дело срещу прокурорския син Васил Михайлов на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ