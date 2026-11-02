Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за значителни валежи във вторник

В следобедните часове ще се задържи облачно и на много места ще вали. Предупреждение за интензивни валежи и опасност от наводнения е обявено в Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18°.

Предупреждение за значителни валежи от дъжд и опасност от наводнения е обявено през следващото денонощие в цялата страна. В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Варна и Добрич е в сила най-високата степен – червен код, за възможни сумарни количества над 60 литра на кв. метър. Вятърът ще се задържи умерен от североизток, а след обяд в Източна България и по Черноморието ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 8°, в югоизточните райони и на морския бряг до 14°-16°.

Силен вятър и значителни валежи ще има и в планините, а снежната граница ще се спусне до около 1500 метра надморска височина.

Ветровито и с интензивни валежи ще остане в Източна България и в сряда, но в останалата част от страната валежите ще спрат, а вятърът ще отслабне. В четвъртък ще преобладава облачно време, но слаби и изолирани превалявания ще има главно в Западна България.

В петък и събота ще има райони със сутрешни мъгли, но и много слънчеви часове. Минималните температури ще се понижат и на места ще падат под нулата, а максималните ще останат почти без промяна, малко по-високи – между 9° и 14° в петък.