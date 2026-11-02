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КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
16:16, 02.11.2026
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След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
15:11, 02.11.2026 (обновена)
Чете се за: 02:00 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
13:43, 02.11.2026
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
13:21, 02.11.2026
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
10:05, 02.11.2026 (обновена)
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
09:30, 02.11.2026
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Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
07:25, 02.11.2026 (обновена)
Чете се за: 04:42 мин.
ЗАПАЗЕНИ
България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%
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Спортни новини 02.11.2026 г., 12:30 ч.
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12:30, 02.11.2026
Спорт
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12:19, 02.11.2026
Обработването на изборните книжа: Рекордно бързо приключи...
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#спортни новини
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11:54, 02.11.2026 (обновена)
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