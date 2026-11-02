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БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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С опити за блокади на някои парижки гимназии започна седмицата във френската столица. Полицията се намеси, за да осигури достъп до учебните заведения.

От трите секции за гласуване в посолството ни в Париж отчетоха добра избирателна активност въпреки някои затворени метростанции в района поради мерки за сигурност. В цифри нещата изглеждат така: гласувалите са общо 1482 души. 953-ма от тях са дали гласа си за двойката Гюров – Кандев, а 415 – за Йотова – Вълчев. Спокойно и без проблеми премина изборният ден.

Не така започна седмицата за учениците в някои парижки гимназии в различни райони на столицата. Вчера движението на гимназистите отправи призив за подновяване на блокадите и протестите в учебните заведения след края на двуседмичната есенна ваканция. И наистина, в гимназии и в няколко района на Париж имаше опити за импровизирани блокади. На места ученици бяха пропускани в гимназиите през странични входове под освиркванията на протестиращите. Пред една от гимназиите в Девети район арестуваха участници в блокадата, за да осигурят достъп до учебното заведение. Засега няма информация за сериозни сблъсъци с полицията. Напрежението обаче остава. Младежите недоволстват, защото смятат, че обещаните от правителството мерки за подобряване на условията за обучение са само прах в очите, целящи да тушират гнева им.

Робан, студентка: „Тук съм, за да подкрепя всички каузи на участниците в протеста. Аз лично съм завършила, работя, но жилището ми е старо, а средствата за поддръжка не стигат. Трудно е днес да се живее с толкова малко пари.“

Марта, студентка в Сорбоната: „Това движение доби големи размери във Франция и вече има голямо въздействие. В нашият университет, а и на места в гимназиите започнаха блокади, има масови демонстрации, а в отговор правителството предприе мерки за повече контрол върху шествията, а и за да отговори на исканията на гимназистите и студентите. В крайна сметка точно за това са блокадите и протестите.“

Седмицата на недоволството във Франция ще продължи във вторник, за когато бях отправени призиви за блокади и на висши учебни заведения. За 5 ноември пък синдикатите на работниците са отправили призив за всеобща стачка.

Вижте още в прякото включване на Милен Атанасов

#президентски избори 2026 #протести #Франция #Париж

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