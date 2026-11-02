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Лудогорец: Време е да спре политиката на „двойния аршин“

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Спорт
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От клуба недоволстват от съдийството и програмата в родното първенство.

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
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Ръководството на Лудогорец публикува позиция срещу съдийството в родното първенство. От клуба подчертаха, че подкрепят собственика Кирил Домусчиев, който в събота също се изказа по темата.

Домусчиев написа, че капитанът на Левски Кристиан Димитров е заслужавал червен картон за нарушението си срещу защитника на Дунав Хосе Кабаркас.

Позицията на Лудогорец:

Време е да спре политиката на „двойния аршин“

Дълго време мълчахме, съсредоточени върху решаването на собствените си проблеми. Но дойде моментът да предупредим остро, че няма да стоим безучастни към политиката на „двоен аршин“ и нарушаване на собствените правила от страна на Българския футболен съюз. Подкрепяме възмущението на нашия собственик Кирил Домусчиев спрямо двойния стандарт за показване на червени картони, демонстриран от рефера Мариян Гребенчарски. Дали е човешка грешка или умишлено оставяме на неговата съвест. Не така ни изглежда поведението на ВАР съдията Станимир Тренчев, който за пореден път остана с широко затворени очи. Съдийски грешки ще има докато съществува играта футбол. Скандали има и в най-големите първенства в Европа. Ще продължи и да ги има, но това, за което настояваме е за пълна прозрачност и еднакъв аршин при налагане на наказания на виновните лица. Любопитни сме да видим дали Станимир Тренчев ще бъде изваден от ранглистата на Първа лига, каквато мярка вече бе приложена спрямо Стоян Арсов след мача Лудогорец – ЦСКА в края на миналото първенство. Недоволството спрямо Тренчев не е от вчера. Ботев (Пд), Локо (Сф), ЦСКА, ЦСКА 1948, Спортист и др. също са имали сериозни претенции към арбитъра през годините. Но какво от това – той вече е международен ВАР съдия.

Но не само съдийските наряди и грешки са повод за нашето възмущение. Без да бъдем уведомени и да бъде поискано нашето становище осминафиналът с Левски за Купата на България беше насрочен на 15 декември, въпреки че предварително обявеният период за двубои от тази фаза на турнира е 11–14 декември. Лично заместник изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов обясни принципа: след европейско домакинство в четвъртък следващият мач е в неделя, а след гостуване – в понеделник. Защо тогава двубоят с Левски е във вторник? Кой предложи изключението? Кой го одобри и на какво основание? Като дългогодишен европейски участник ние подхождаме с разбиране към колегите от Левски и не бихме възразили да имат един ден повече за възстановяване. Но следвайки програмата на БФС и посочените дати нашите футболисти имат предварително закупени самолетни билети и това ще доведе до огромни финансови загуби. Кой ще покрие тези щети за няколко хиляди евро?

И тази промяна не е прецедент. БФС отново наруши принципите си като премести мача на Левски с Арда XII кръг на Първа лига от понеделник (26 октомври) за вторник (27 октомври). Другият евроучастник ЦСКА, който също имаше мач на 22 октомври (четвъртък), игра срещу Лудогорец на 26 октомври, спазвайки програмата. Питаме се - каква стойност имат правилата и предварително обявените дати, ако БФС ги променя авторитарно?

През изминалия сезон неколкократно алармирахме за съмнителни практики при организацията на жребиите, но получихме ледено мълчание от Български футболен съюз. Поискахме пробни тегления с т.нар. софтуер – отново мълчание. В същото време плащаме незнайно колко пари за въпросния софтуер, а той очевидно не решава проблемите и по нищо не ни убеждава, че е по-справедлив от системата Бергер. Даже се стига до парадоксът един столичен отбор да играе 12 поредни мача в София. Дали е луд късмет или има нещо друго, което е в компетенцията на други органи? Сигурни сме, че подобен прецедент няма в нито една европейска държава. По тази причина ние настояваме при жребия за сезон 2027/28 г. да бъде върната системата "Бергер", която единствена гарантира равнопоставеност между клубовете.

Запазваме си правото, ако не видим положителна промяна, да потърсим други легални средства, с които да се защитим от този произвол. В дни, когато виждаме мащабни реализирани и предстоящи инвестиции в инфраструктурата и развитието на българския футбол, БФС няма право да се подиграва с малко останалите хора, които харчат пари за любимата ни игра.

#Лудогорец

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