С мотошествие под надслов „Домът е обич, не страх!“ омбудсманът и мотористи от цялата страна отбелязаха Международния ден за борба с домашното насилие.

Основното послание на кампанията е, че проблемът може да застигне всеки, независимо от социалния му статус, както и че истинската сила се проявява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието. Данните у нас показват, че през миналата година само в София са образувани над 760 нови преписки и досъдебни производства, свързани с домашно насилие.

Велислава Делчева, омбудсман: „Моят призив е да гледаме на насилието и агресията непримиримо като общество, ние да не се съгласяваме това да се случва. Независимо дали е вкъщи, независимо дали е на пътя, независимо дали е някъде другаде, дори бих казала и в парламента.“

Даниел Капсъзов, президент на Widows Sons Grand Chapter Bulgaria: „Силата не е в това да бъдат наранявани и накърнявани, а силата е в това да бъдат показвани, как е правилният път - доброто трябва да преуспее.“

Снимки: БТА