В село Шемшево Мая Манолова се срещна с жителите на десетки села, които имат проблеми с тока.

Жители на десетки села в област Велико Търново от години имат проблеми с напрежението в електрозахранването, заради което токовите удари са ежедневие, а изгорелите уреди са стотици. Днес в село Шемшево пристигна председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която разговаря с хората. Те поискаха от нея да съдейства в комуникацията с отговорните институции и ЕРП Север. Калин Ангелов е управител на фирма за производство на пластмасови изделия в Шемшево.

Калин Ангелов, управител на фирма: „От 9-ти месец до 11-ти имаме над 35 токови прекъсвания – по няколко пъти на ден. Компенсации няма, токът е двойно по-скъп и некачествен, а всичко, което желаем, е нормален ток.“

Проблемът засяга хиляди хора във великотърновско. Събирали подписки, организирали протести, подавали сигнали към институциите, без резултат.

Марио Душков, кмет на село Патреш: „Хората просто са притеснени за зимния сезон как ще продължи това нещо.“ Десислав Йорданов, кмет на село Хотница: „Настояваме да се вземат мерки да се спрат тези токови удари. Да се прегледа цялостно мрежата по населените места, където е необходимо да се извърши подмяна на проводниците.“

В опит за решение на проблема, на място пристигна председателят на Комисията за защита на потребителите.

Светлозар Лазаров, жител на село Шемшево: „Подготвил съм документация от 416 страници с доказателства, подписки и всичко останало.“ Мая Манолова, председател на КЗП: „Хората не са длъжни да търпят ток с по-ниско от законоустановеното напрежение. Би следвало да са дошли тук, още преди мен, шефовете на ЕРП Север, би следвало да дойде поне някой от комисарите от КЕВР или лично г-н Младеновски и на място да се ангажират пред хората кога ще отстранят лошото качество на електроподаването. Защото едните си плащат, а другите ако обичат – да си вършат работата.“

Мая Манолова се ангажира да поиска и увеличаване на компенсациите за пострадалите.