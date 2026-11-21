Служители на МВР излизат на протест. Причината - замразяването на заплатите в системата за следващата година. Решението беше взето по време на национална среща на синдикатите във Велико Търново.

Ванеса Пингелова-ЛРПП 5-то РПУ - София: „Аз съм с една от най-ниските заплати в МВР. При нас тези 5% ще се усетят по един начин, при полицаите по друг начин.“

Данаил Дафинов, пожарникар Русе: „Като цяло се чувстваме като набедени, че не си вършим работата. Дори аз съм бил с ТЕЛК, защото скъсах ахилес на дежурство в пожарната. След като си свърших лечението застъпих пак на дежурство и до ден днешен гася пожарите.“

Илия Кузманов, председател на Управителния съвет на СФСМВР: „А защо не вдигнаха заплатите ще им се наложи да го обяснят на хората, които го направиха тъй като техните мотиви са много грозни и най-вече неистински, защото ние сме обявени едва ли не като проблем за дефицита в държавата. Повишението на заплатите с 5% би означавало около 100 милиона при евентуален или поне това, което се говори като дефицит 4,7 милиарда - много смешно основание, нали. Те точно тези 100 милиона едва ли са наклонили везната.“