„Омръзна ни": Социалното недоволство достигна и Швейцария

Социалното недоволство достигна и Швейцария. Под мотото „Омръзна ни – и в Швейцария също“ хиляди хора протестираха в Цюрих и Базел. Прерасналите в насилие демонстрации са необичайна гледка за страната. Полицията използва водно оръдие, сълзотворен газ и гумени куршуми, за да разпръсне протестиращите, които издигнаха барикади от кофи за боклук, чупиха автобусни спирки, палиха огньове и хвърляха пиратки, бутилки и камъни.

Студентски организации призоваха за обща стачка на 20 ноември. Протестната акция беше организирана през социалните мрежи по примера на Германия, където през уикенда се стигна до безредици.

Напрежение имаше и в Португалия – полицията разчисти палатков лагер в Лисабон. Исканията са за по-добри жилищни условия и по-ниски разходи за живот.