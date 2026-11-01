Протести в Португалия срещу жилищната криза

Португалската полиция се намеси на площад "Росио" в Лисабон, за да разчисти палатков лагер, издигнат след като хиляди протестиращи поискаха от дясноцентристкото правителство на Португалия да оттегли законопроект за наемите, който според тях ще влоши жилищната криза в страната.

Португалия се бори с една от най-тежките жилищни кризи в Европа, като младите хора са сред най-засегнатите. Цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти от 2017 г. насам, а наемите за нови договори са се увеличили почти два пъти.

Протестите срещу покачващите се разходи за жилища се засилиха в Португалия през последните седмици, подобно на вълнения, обхванали Испания, Франция, Германия и други части на Европа. Недоволните бяха разпънали над 50 палатки на площад "Росио" след марш през центъра на Лисабон вчера, който привлече хиляди. Стотици протестиращи, защитаващи палатковия лагер, бяха разпръснати от полицията.