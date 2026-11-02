Хакерски атаки в Украйна и Русия: Засегнати са приложенията за предупреждения при въздушна тревога

Украйна и Русия съобщиха за хакерски атаки срещу мобилните приложения за извънредни обстоятелства в двете страни. Украинските граждани получиха съобщения за радиационна и химическа тревога, както и за улични сражения. Наложи се Киев да обяснява, че няма непосредствена заплаха от ядрена война и обвини Москва за плашещата дезинформация. От своя страна Русия съобщи за масирана кибератака срещу нейното приложение за ранно предупреждение и обяви, че специалисти работят за възстановяването му.

Ако се потвърди сценарий „око за око“ между Украйна и Русия, то атакувалият втори е имал възможност да извърши хакерска атака, но е предпочел да се въздържи, докато не бъде атакувана собствената му система за известяване, отбелязва БиБиСи. Появата на фалшивите съобщения за Киев и други райони съвпада с края на локалното примирие в Южна Украйна, договорено с посредничеството на Мелания Тръмп. В едно от посланията се казва, че Русия е изстреляла хиперзвукова ракета Орешник и в цяла Украйна е обявена ядрена тревога. Малко след това украинските военновъздушни сили заговориха за хакерска атака от Русия и отбелязаха, че получените послания са на руски език. Украинският е задължителен за всички официални комуникации в Украйна. Малко след инцидента властите обявиха отбой за всички тревоги и временно спряха мобилното приложение. Киевчани са претръпнали от постоянни тревоги и омаловажиха ефекта от инцидента.

Артем Пиндик, предприемач: "Стана внезапно. Бях изненадан, но после разбрах какво става. Като цяло това е проблем. От една страна е смешно, но от друга са успели да проникнат и да хакнат програмата. Във всеки случай не предизвикаха обществената реакция, която са очаквали."

Михайло Ройенко, управител на магазин: "Относно заплахите от ядрени оръжия, лично аз имах такъв страх в началото на войната. Сега разбрах, че това не е нужно на никого и няма да се случи, просто защото няма смисъл." "Няма радиация, запазете спокойствие": Кибератаки засегнаха системите за предупреждение на Русия и Украйна

От другата страна на границата руските граждани получиха фалшиво известие за изстреляни ядрени бойни глави срещу всички области на Русия, както и съвет към населението да се запаси с храна за три седмици и да се укрие в мазетата на сградите. Про-украинска хакерска група обяви, че е било поразено мобилното приложение на руското Министерство на извънредните ситуации. То обяви, че се работи за решаване на проблема, призова хората към спокойствие и доверие само на информация на неговия уебсайт и в официалните му канали в социалните медии.

Украйна и Русия се обвиниха взаимно в укрепване на позиции, прегрупиране и ротация на военни части по време на шестдневното прекратяване на огъня при Олешки, договорено с посредничеството на Мелания Тръмп. Тя обяви, че са били евакуирани близо 800 местни жители. Руската комисарка по правата на човека заяви, че са били осигурени 750 места, но много от автобусите са се върнали празни. Яна Лантратова обяви, че с укрийнския й колега Дмитро Лубинец са договорили ежемесечни хуманитарни доставки за Олешки с посредничеството на Мелания Тръмп.

Яна Лантратова, комисар по човешките права на Русия: "Определено се договорихме, че в Олешки остават хора, които се нуждаят от помощ."

След края на примирието Русия е подновила ударите в Херсонска област, съобщи украинската страна. Руски дрон е поразил медицински център в центъра на Херсон, жертви няма. Украйна съобщи за нападение срещу руски индустриален комплекс източно от Москва.