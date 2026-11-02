Порой във Варна: Наводнени улици, закъсали автомобили и спрели светофари

Системата BG-ALERT беше активирана във Варна заради проливните дъждове и силния вятър. Валежите наводниха булеварди, улици, подлези, мазета и приземни помещения на търговски обекти в града. Светофарни уредби спряха работа, автобусите се движеха със закъснение, а някои от тях и с променени маршрути.

Само до ранния следобед във Варна паднаха близо 80 литра дъжд на квадратен метър. Силният вятър повали 13 дървета, а един мъж беше евакуиран от автомобила си. 155 сигнала са постъпили на телефон 112 от 10 часа до 13.30.

“По улиците на Варна е нещо страшно, навсякъде има закъсали автомобили, автобусите са наводнени. Крайезейрният път, жп гарата, навсякъде е непроходимо. -БНТ: Колко време ви отне да стигнете от Владиславово до тук? - Отне ми около 20-25 минути”, разказа очевидец.

Наводнените улици предизвикаха задръствания, а автобусите на обществения транспорт се движиха със закъснения.

“Колегата дойде с 40 минути закъснение, това не са две коли назад, почти три коли е назад, защото 209 е на 15 минути….става ужасно”, разказа шофьор.

Във Варна няма дъждовна канализация и битовата не успя да поеме големите количества вода. Някои от подлезите се напълниха до тавана. Според Община Варна, причината е голямото количество паднали листа заради силния вятър и дъжда.

“Преди една седмица идваха с една голяма прахосмукачка да чистят листата. Ама не ги почистиха. Половината бяха почистени, другата половина просто си мина и замина, просто да отчетат някаква дейност”, коментира гражданин.

А граждани се оплакаха, че са били глобени, защото са се опитали да спасят колите си, като ги качат на тротоара:

“Пет минути преди дъжда. Дойдоха, още в дъжда ги написаха и заминаха веднага. Ние преди това ги качихме и те дойдоха и написаха глоби. Какво правим? Звъня в общинска полиция на началника и ми каза оправяйте се!”

Снимки:БТА

Екипи на фирмата, която поддържа уличните шахти, и пожарникари отводниха засегнатите участъци в града. Властите призоваха варненци да бъдат особено внимателни при придвижване.