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Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение за опасност от наводнения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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задействаха системата alert варна заради обилен дъжд
Снимка: БТА
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Системата BG-ALERT беше задействана малко преди 13.00 часа от Община Варна с предупреждение за опасност от наводнения и силен вятър в района на града. Четири са сигналите за паднали дървета, по които работят екипи на пожарната. Получени са и три сигнала за наводнени подлези – в района на жп гарата, до Икономическия университет и на ул. „Шипка“.

Над 30 екипа на фирмата, отговаряща за поддръжката на уличните шахти, ВиК и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна, работят на терен по отводняването на засегнатите от обилните валежи участъци. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Екипите изпомпват натрупаната вода и почистват шахтите, задръстени от паднали листа. Отворени са и ревизионните шахти, за да се ускори оттичането. С приоритет се отводняват основните пътни артерии, както и районите около болници, детски градини и училища. Причината за затруднената обстановка е голямото количество паднали листа вследствие на силния вятър и дъжда.

Действията на екипите се съобразяват със степента на спешност на сигналите и възможностите за достъп до засегнатите места. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология във Варна до момента са паднали 76,5 литра дъжд на квадратен метър.

Очаква се валежите да продължат и през следващите дни.

Снимки: БНТ

#система BG-ALERT #обилен дъжд #Варна

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