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ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ

Иван Демерджиев с коментар за отказа на Сметната палата да провери частните полети на Пеевски

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Бившият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира отказа на Сметната палата да уважи сигнала му за недекларираните частни полети на Делян Пеевски и липсата на информация за тяхното заплащане. Според Демерджиев случаят поставя въпроси за контрола върху разходите в полза на лица, заемащи висши държавни длъжности, както и за работата на институциите.

Вижте цялата му позиция:

Сметната палата не намира нарушение в това, че Делян Пеевски не е декларирал частните си полети. Не вижда проблем и в това, че липсва официално предоставена информация как са заплатени тези воаяжи. Милионите, изхарчени за чартърни самолети на народен представител, с неясен произход не представляват интерес за институцията, управлявана от бившия председател на Народното събрание.

Припомням, че лицата, заемащи висши държавни длъжности имат задължения да декларират не само доходите си, за да се проследи дали те отговарят на стандарта им на живот, но и да обявяват, когато друг прави сериозни разходи в тяхна полза.

Днес, ден след втория тур на президентските избори, официално получих писмо от зам.-председателя на Сметната палата Маргарита Николова, че няма да уважат сигнала, който им изпратих на 31 юли.

За съжаление, докато МВР работи, част от институциите все още се ползват като чадър! Овладените от Сглобката регулатори продължават тихо да изпълняват ролята, за която са назначени – да пазят господарите си. Припомням ви, че през лятото на 2023 година ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС избраха Димитър Главчев за председател на Сметната палата със 7-годишен мандат.

Всеки път, в който се зачудите защо е важно съдебната реформа да се състои и да се избере нов Висш съдебен съвет, си спомнете, че решението на Сметната палата може да бъде протестирано само от Софийска градска прокуратура. Очаквате ли тя да го направи в настоящия си вид? Ако отговорът е не, какъвто е моят, стискайте палци по-скоро да имаме избран нов ВСС.

#вътрешният министър Иван Демерджиев #полетите на Пеевски #делян пеевски

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