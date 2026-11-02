Конфликт на интереси се установява по закон, а не според нечии желания, заяви Димитър Главчев

Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно закона, а не според желанията, на когото и да било, написа председателят на Сметната палата Димитър Главчев във Фейсбук за решението на иституцията да не разгледа сигнала на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски.

Димитър Главчев, председател на Сметната палата: "Установяването на конфликт на интереси се извършва съгласно Закон за противодействие сред лица, заемащи публични длъжности", а не според желанията, на когото и да било. По сигнала на г-н Демерджиев такъв не е установен, за което има единодушно прието Решение на Сметна палата. Това решение касае единствено липсата на конфликт на интереси на г-н Пеевски, съгласно предоставените данни в сигнала. Същият закон се прилага и за необходимостта за декларирането или недкларирането на обстоятелствата, изложени в същия сигнал.Проверката в публичния регистър продължава. Сигналът е препратен на НАП и СГП, съгласно цитираното Решение на Сметна палата."