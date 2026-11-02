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Безценни находки: Какви тайни разкриха археолозите при разкопките на античния град Рациария

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Анжела Каменова
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Археологическият сезон на един от най-значимите обекти от римско време в България - Рациария приключи след близо четири месеца интензивна работа. Проучванията край видинското село Арчар разкриват нови мащабни архитектурни структури и инженерни решения от античността. Рациария е един от най-големите римски градове в България, военен лагер, римска колония, а след това и столица на римската провинция Крайбрежна Дакия.

След години на опустошения, редовните разкопки бяха възобновени през 2013 година. Този сезон фокусът е върху римските терми, които са се простирали на площ от 10 декара и според археолозите, които работят на терен, са най-големите в България.

Доц. Здравко Димитров, ръководител на проучванията: „Ние работихме северно от този голям басейн или фонтан, който разкрихме през миналата година... И имахме огромния шанс там да попаднат на археологически структури, архитектурни при това, които са запазени до нивото на съвременния терен. Това е уникален шанс за Рациария във връзка с това, че знаете какви иманярски нарушения е имало тук през годините.“

Археолозите проучват различни исторически епохи на едно място – от първоначалния римски градеж до превръщането на комплекса в раннохристиянски център през V век. За първи път у нас е направено детайлно проучване на над 200 метра от подземните съоръжения и античната водопроводна мрежа.

Доц. Здравко Димитров, ръководител на проучванията: „Такова изследване на този тип архитектурни конструкции в България досега не е правено... Тъй като фотодокументацията и графичната е абсолютно пълна и подробна... Успяхме да заснемем тези инженерни конструкции по най-добрия начин и да съберем нови данни за античното ВиК – доста по-качествено, добре планирано и изпълнено от сегашните канализационни системи. Това е канал с много сериозни параметри, който е функционирал векове наред без никакви нарушения.“

Заради огромните си размери и начина, по който са били изградени, термите в Рациария се определят като копие на тези в Рим.

Доц. Здравко Димитров, ръководител на проучванията: „Поради тази причина те са от така наречения императорски тип... Изпълнявани по императорска програма и с императорско финансиране. Рациария като колония, като точно копие на град Рим, прави същото. Така че наистина става въпрос за сериозно посещение, подобно на самия Рим.“

При разкопките през този сезон е разкрита и цяла улица с варовикови плочи, бордюри и подземен канал. Находката доказва как градът се е възстановявал след опустошителното хунско нашествия през пети век.

Доц. Здравко Димитров,ръководител на проучванията: „И тази доста сериозна улица показва наистина как градът се възстановява след тези най-тежки нашествия в късната античност и продължава да живее и да бъде столица на целия регион тука в сегашната Видинска област.“

За археолозите Рациария все още пази множество тайни. Но най-голямата победа дотук е друга.

Доц. Здравко Димитров, ръководител на проучванията: „Най-големият и най-съществен археологически обект в Северозападна България и, както с голямо удовлетворение мога да заявя за пореден сезон – вече археологическият обект не е пример за иманярщина и разбиване на културното наследство на България.“

Поне още четири години работа на терен ще са нужни, за да бъде напълно проучен античният град. Крайната цел е изготвянето на мащабен проект за консервация, реставрация и социализация, който да върне блясъка на Рациария и да я превърне в притегателен център за културен туризъм в Северозапада.

# Рациария #разкопки #археология

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