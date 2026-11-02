Политическите реакции след победата на Илияна Йотова

Пълно мълчание в изборната нощ запазиха от ГЕРБ и ДПС. Днес коментари направиха от партията на Бойко Борисов, "Възраждане" и "Демократична България" преди заседанието на правната комисия, която започна изслушването кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота.

Страната вече има избран държавен глава, подчерта Рая Назарян от ГЕРБ-СДС и затова, по думите й, парламентът трябва да се върне към дневния си ред, включително предстоящия бюджет за догодина.

Рая Назарян, ГЕРБ-СДС: "Изборите за президент и вицепрезидент са вече зад гърба ни. Нека да оставим анализите на политолозите. Предстоят нови политически сюжети. Този, за който вие питате, вече е отминал. Народното събрание загуби две седмици парламентарна дейност и сега трябва да наваксваме. Аз лично гласувах и заведох моя син."

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" отхвърли обвиненията, че са водили негативна кампания.

Надежда Йорданова, "Демократична България": "Мобилизацията при Йотова беше по-голяма, видно е, че на тандема Гюров - Кандев може би не стигна времето, за да се мобилизират повече избиратели. Сега отговорност на президента е как тези разломи, които отвори, за да ги затвори, за да може да води и да представлява една обединена нация."

Зам.-председателят на "Възраждане", откъдето дадоха подкрепа за Илияна Йотова, повтори позицията на лидера на партията, изразена в социалните мрежи.

Петър Петров, "Възраждане": "Възраждане" е незаобиколим фактор в българската политика, и всеки, който не се съобразява с това, ще претърпи и претърпява загуби. Казвам го и с оглед предстоящия избор на членове на ВСС от парламентарната квота и всеки, който не се съобразява с това, най-вероятно ще си носи негативните последици."

От ДПС предпочетоха да отговорят с усмивка на въпросите за коментар на изборите.