БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците във Варна минават в онлайн форма на обучение
Чете се за: 01:07 мин.
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:02 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Не откриха бомба в ескортирания самолет Лондон-София, кацнал в Будапеща

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заради бомбена заплаха пътнически самолет от Лондон за София е ескортиран от унгарски изтребител и е кацнал безопасно на летището в Будапеща. Информацията дойде от унгарския министър на отбраната.

Андраш Радо, ръководител „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air: „Получихме предупреждение, че има бомба на полета ни от Лутън за София. Спазихме протокола и отклонихме самолета за Будапеща, за да сме сигурни, че ще приземим самолета бързо и безопасно и че местните власти ще могат да извършат необходимите проверки. На борда не беше открита бомба. Пътниците също бяха претърсени и чакаха на терминала, докато самолетът бъде проверен. Авиокомпанията им предостави храна, вода и бебешка храна. На борда не беше открита бомба.“

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "Всяка авиокомпания си има своя процедура – комуникира се с екипажа и се определя до кое летище ще бъде ескортиран самолетът. Трябва да се ескортира, защото не се знае дали сигналът е фалшив, или не, дали в самолета няма и терорист, който да вземе контрола върху самолета, за да бъде насочен към дадена цел."

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "При заплаха от бомба се активира код 7700. Правилното решение е веднага да се изпрати самолет, за да може двата самолета да бъдат визуално идентифицирани и да се комуникира с екипажа."

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "Министърът на отбраната на Унгария веднага е взел решение за задействане на процедура „Алфа“. Доколкото разбирам, вдигнат е самолет „Грипен“, който е ескортирал самолета, за да кацне в Унгария. Не мога да кажа, че е нещо необичайно. Това са стандартни действия, които са спазени от екипажа и службите, но това по някакъв начин трябва да се опитаме да го спрем."

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "Цялата хибридна война и всички подобни случаи на заплахи се пренасят все повече и в авиацията. Това коства страшно много."

Пътници разказват:

"Беше нормален полет, докато капитанът не каза, че спираме и кацаме в Будапеща заради технически стоп. Кацнахме аварийно, отвориха вратите и видяхме около 20–30 полицейски коли. Обиколиха самолета, а нас ни натъпкаха в автобуси. Закараха ни за проверки в една зала, в която имаше няколко стека вода. След няколко часа ни дадоха по един сандвич. Не е имало паника в самолета. Неприятно преживяване."

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов

#Лондон #София #бомба #Будапеща #самолет

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
4
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
6
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Регионални

Все още не е ясно кога контейнерът край Царево ще бъде изваден на брега
Все още не е ясно кога контейнерът край Царево ще бъде изваден на брега
Учениците във Варна минават в онлайн форма на обучение Учениците във Варна минават в онлайн форма на обучение
Чете се за: 01:07 мин.
Безценни находки: Какви тайни разкриха археолозите при разкопките на античния град Рациария Безценни находки: Какви тайни разкриха археолозите при разкопките на античния град Рациария
Чете се за: 04:47 мин.
Порой във Варна: Наводнени улици, закъсали автомобили и спрели светофари Порой във Варна: Наводнени улици, закъсали автомобили и спрели светофари
Чете се за: 02:55 мин.
Девин се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация Девин се утвърждава като целогодишна туристическа дестинация
Чете се за: 02:30 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Не откриха бомба в ескортирания самолет Лондон-София, кацнал в Будапеща Не откриха бомба в ескортирания самолет Лондон-София, кацнал в Будапеща
Чете се за: 03:20 мин.
По света
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Политическите реакции след победата на Илияна Йотова
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев с коментар за отказа на Сметната палата да провери...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Все още не е ясно кога контейнерът край Царево ще бъде изваден на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ