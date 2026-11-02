Не откриха бомба в ескортирания самолет Лондон-София, кацнал в Будапеща

Заради бомбена заплаха пътнически самолет от Лондон за София е ескортиран от унгарски изтребител и е кацнал безопасно на летището в Будапеща. Информацията дойде от унгарския министър на отбраната.

Андраш Радо, ръководител „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air: „Получихме предупреждение, че има бомба на полета ни от Лутън за София. Спазихме протокола и отклонихме самолета за Будапеща, за да сме сигурни, че ще приземим самолета бързо и безопасно и че местните власти ще могат да извършат необходимите проверки. На борда не беше открита бомба. Пътниците също бяха претърсени и чакаха на терминала, докато самолетът бъде проверен. Авиокомпанията им предостави храна, вода и бебешка храна. На борда не беше открита бомба.“

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "Всяка авиокомпания си има своя процедура – комуникира се с екипажа и се определя до кое летище ще бъде ескортиран самолетът. Трябва да се ескортира, защото не се знае дали сигналът е фалшив, или не, дали в самолета няма и терорист, който да вземе контрола върху самолета, за да бъде насочен към дадена цел."

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "При заплаха от бомба се активира код 7700. Правилното решение е веднага да се изпрати самолет, за да може двата самолета да бъдат визуално идентифицирани и да се комуникира с екипажа."

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "Министърът на отбраната на Унгария веднага е взел решение за задействане на процедура „Алфа“. Доколкото разбирам, вдигнат е самолет „Грипен“, който е ескортирал самолета, за да кацне в Унгария. Не мога да кажа, че е нещо необичайно. Това са стандартни действия, които са спазени от екипажа и службите, но това по някакъв начин трябва да се опитаме да го спрем."

Тодор Иванджиков – Асоциация на българската авиационна индустрия: "Цялата хибридна война и всички подобни случаи на заплахи се пренасят все повече и в авиацията. Това коства страшно много."

Пътници разказват:

"Беше нормален полет, докато капитанът не каза, че спираме и кацаме в Будапеща заради технически стоп. Кацнахме аварийно, отвориха вратите и видяхме около 20–30 полицейски коли. Обиколиха самолета, а нас ни натъпкаха в автобуси. Закараха ни за проверки в една зала, в която имаше няколко стека вода. След няколко часа ни дадоха по един сандвич. Не е имало паника в самолета. Неприятно преживяване."

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов