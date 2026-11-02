След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София

Унгарски изтребител „Грипен“ е ескортирал пътнически самолет до кацането му на летището в Будапеща след получена бомбена заплаха, съобщи днес във Фейсбук унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

Русин-Сенди заяви, че полетът на „Уиз Еър“, пътуващ от Лондон за София, е получил бомбена заплаха. Полетът се е отклонил от първоначалния си маршрут и е поискал разрешение да кацне на международно летище „Ференц Лист“ в Будапеща.

Службата за дежурство по противовъздушна отбрана на НАТО е издала заповед за незабавно излитане и изтребител „Грипен“ на въоръжените сили на Унгария се е вдигнал във въздуха в рамките на минути и е ескортирал пътническия самолет до кацането му в Будапеща, заяви министърът.

Впоследствие изтребителят се е завърнал в базата си в Кечкемет, а полицията е поела изпълнението на по-нататъшни мерки, каза Русин-Сенди.