Все още не е ясно кога контейнерът край Царево ще бъде изваден на брега

Корабен контейнер изплува край Лозенец, а втори, наподобяващ цистерна, създаде опасност за корабоплаването по Южното Черноморие. Предполага се, че са от потъналия край Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Институциите започнаха спешна проверка, а случаят е поет от Военната прокуратура. Проверява се и морската вода за евентуално замърсяване.

Корабният контейнер е заседнал в скалистия бряг в местността „Диньов гьол“, между къмпингите „Арапя“ и „Оазис“. Съдържанието на контейнера е обозначено като коледна украса. Днес на място беше извършен оглед от представители на няколко институции под ръководството на Военната прокуратура. Заради бурното море обаче действията им са затруднени. Все още не е ясно кога контейнерът ще бъде изваден на брега и отворен.

Предполага се, че контейнерът е част от потъналия югоизточно от Варна кораб „Contship Jet“.

РИОСВ – Бургас и Басейнова дирекция взеха проби от морската вода, като резултатите се очакват до пет дни.

Междувременно този следобед втори контейнер, наподобяващ цистерна, е бил забелязан да се приближава към брега край Варвара, но силното вълнение го е отнесло обратно навътре в морето. Последно е засечен край Ахтопол.

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Предстои, след като бъде извършен оглед, да предприемем отваряне на контейнера, съответно изнасяне на всичко намерено вътре. До брега на село Варвара наближава и скоро ще бъде изхвърлен втори контейнер, който наподобява цистерна. Би трябвало цистерната да е празна, защото е на повърхността на водата.“

Станимир Чонин, Военна полиция: „Оглед – затова сме изпратени от прокуратурата, доколкото може да се направи при тези метеорологични условия.“

Зинка Стойкова, директор на РИОСВ – Бургас: „Според данните от корабния манифест вътре има коледни играчки и коледна украса, които са били предназначени за Румъния. Ще вземем проби от морската вода, които ще бъдат анализирани по физико-химични показатели – полихлорирани бифенили и нефтопродукти.“

Георги Русинов, жител на Царево: „Опасно е за рибарите. Вечер ще риболуват тук. Вечер не се вижда това нещо във водата.“

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова