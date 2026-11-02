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Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в Царево (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:37 мин.
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Снимка: БНТ
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Корабен контейнер е изплувал в района на плаж „Нестинарка“ край Царево. Заседнал е в скалите между къмпинг „Арапя” и къмпинг „Оазис”. На място има служители на "Гранична полиция". Засега няма информация за произхода му, какво съдържа и дали представлява опасност.

Случаят идва ден след като пет свободно плаващи контейнера бяха забелязани в Черно море, източно от Бургаския залив.

Вчера Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ разпространи предупреждение до мореплавателите за дрейфуващите контейнери, които представляват потенциална опасност за корабоплаването. Плавателните съдове бяха призовани да преминават през района с повишено внимание и на безопасно разстояние.

Не е ясно дали контейнерът, изплувал край Царево, е един от четирите, забелязани вчера в морето.

Една от възможните версии е контейнерите да са от потъналия югоизточно от Варна контейнеровоз „Contship Jet“. Според информация от институциите част от товарите на кораба включват битова химия, литиево-йонни батерии, запалими газове и течности, както и други опасни вещества.

Към момента няма потвърждение, че откритият край Царево контейнер е от потъналия кораб, нито информация за съдържанието.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

По темата работят: Давид Сукнаров, Елеана Цанова

# дрейфуващи контейнери #ударен контейнеровоз # Царево #плаж Нестинарка #Черно море

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