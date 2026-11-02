Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е

Корабен контейнер е изплувал в района на Царево. За случая са уведомени Военната прокуратура и всички компетентни институции. Главна дирекция „Гранична полиция“ е предприела действия за охрана и обезопасяване на района около контейнера. По наличната към момента информация съдържанието на контейнера е обозначено като коледна украса.

Компетентните органи са в постоянна координация и следят развитието на ситуацията. Предприемат се всички необходими действия за гарантиране на безопасността в района и за установяване на произхода и състоянието на двата обекта.

Очаква се екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда да пристигне в района, за да вземе проби от морските води. Резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.