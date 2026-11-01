Бойко Борисов: При тази ниска избирателна активност, който и да стане президент, много трудно ще бъде обединител на нацията

Не са водени никакви разговори за подкрепа, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като упражни правото си на глас в Банкя.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Хората не излизат, защото те винаги на избори гласуват срещу управлението. При тази ниска избирателна активност, при тази непредставителност, който и да стане президент, това означава, че много трудно след това ще бъде обединител на нацията или върховен главнокомандващ, или може на политическите сили, на хората да им влияе. За съжаление, това е факт."

Борисов припомни и думи на премиера Румен Радев през годините, според които причина за ниската избирателна активност е, че хората не вярват на управляващите, корупцията, неспазването на законите. Както и, че отливът на инвестиции също е заради управляващите и корупцията и това е факт и за Радев, подчерта Борисов. Неслучайно хората са казали "език мой, враг мой", каквото е говорил към днешна дата, същото важи за него, каза още лидерът на ГЕРБ.