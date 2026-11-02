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Първи медал за България в Дакар! Иван Николчев спечели бронз на Младежките олимпийски игри

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16-годишният джудист преодоля контузия само дни преди надпреварата и се качи на почетната стълбичка в категория до 81 килограма

Първи медал за България в Дакар! Иван Николчев спечели бронз на Младежките олимпийски игри
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България спечели първия си медал от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026! Джудистът Иван Николчев завоюва бронзовото отличие в категория до 81 килограма след впечатляващо представяне в сенегалската столица.

16-годишният европейски шампион за кадети, който се състезава в по-висока от обичайната си категория, победи представителя на Сиера Леоне Шаку Каргбо в двубоя за третото място. Българинът постигна успех с „ипон“ минута и 45 секунди преди края на срещата.

По-рано през деня Николчев преодоля четвъртфиналите след победа с „вадзари“ над кипъреца Владимиров Харалампус. На полуфиналите българският талант отстъпи в оспорвана схватка на словенеца Макс Чебулж с "юко“, но успя да се мобилизира за решителната битка за бронза.

Постижението на младия джудист е още по-впечатляващо предвид трудностите, през които преминава непосредствено преди Олимпиадата.

Само десет дни преди началото на Игрите Николчев получава травма в областта на кръста, като първоначалните съмнения на лекарите са за счупен прешлен. Впоследствие диагнозата не се потвърждава и българинът успява да се възстанови навреме, за да замине за Дакар.

Така Иван Николчев превърна участието си в истинска история за воля и характер, донасяйки първото отличие за българската делегация на Младежките олимпийски игри.

Гледайте състезанията от Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 на живо по БНТ 3 и на нашия сайт, където можете да следите и програмата на предстоящите надпревари!

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#Иван Николчев #Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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