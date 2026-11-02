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Изслушване на кандидатите за ВСС в правната комисия на Народното събрание

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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изслушване кандидатите всс правната комисия народното събрание
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Парламентарната правна комисия започна изслушването на кандидатите за членове на ВСС от квотата на Народното събрание.

Всички кандидати ще представят концепциите си и ще отговорят на въпросите на депутатите и неправителствените организации в рамките на тази седмица. Днес и утре са изслушванията на 13-те кандидатура за шестте места в съдийската колегия. А в сряда и четвъртък ще бъдат изслушани и 8 кандидати за пет места в прокурорската колегия. За избор на членове на ВСС парламентът трябва да събере мнозинство от минимум 160 гласа за всеки. Предимно депутати от "Прогресивна България", ДБ, ПП и "Възраждане", които са издигнали и кандидати задаваха днес въпроси по време на изслушването.

Проф. Янка Тянкова, председател на парламентарната Комисия по правни въпроси: "Както вече многократно и г-н Радев е заявявал както и представителите на партия "Прогресивна България" заявиха нееднократно, че ние с ГЕРБ и ДПС няма да правим договорки. Дали това ще бъде трайната тенденция, аз мисля, да.

- Ако не съберете 160 гласа и парламента за пореден път не избере членове на ВСС, план "Б" какъв е?

- Няма план "Б"! Според мен това ще е атестат за тези политически партии, защото през цялото време и по време на предизборната кампания, и сега по време на заседанията те непрекъснато повтарят, че за тях е важна съдебната реформа, избор на нов ВСС, избор на главен прокурор и върховни магистрати. Ето сега ще имат възможност с делата си да докажат, че за тях това е приоритет, а не симулация."

#заседание на правна комисия #кандидати за ВСС #изслушване

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