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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Опити за блокади на гимназии в Париж: Подготовка за черен вторник на протести

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Франция се готви за "черен вторник на протести". Днес имаше опити за блокиране на училища, но полицията се намеси. Властите съобщават, че само в един процент от гимназиите в страната учебният процес е бил нарушен.

Силите на реда днес бяха написали домашното си по-добре от протестиращите гимназисти. Полицаи за борба с безредиците са били разположени отрано край училищата. Преградите с контейнери и кофи за боклук пред входовете не издържаха дълго. Пред престижна гимназия няколко участници в блокадата бяха арестувани. Няма сериозно пострадали. Утре, обаче, се очаква същински черен вторник, с много повече блокади в гимназии и университети. Планирана е и голяма студентска демонстрация в централната част на Париж.

Марта, студентка в Сорбоната:" Това движение доби големи размери във Франция и вече има голямо въздействие. В нашия университет, а и на места в гимназиите започнаха блокади, има масови демонстрации, а в отговор правителството предприе мерки за повече контрол върху шествията, а и за да отговори на исканията на гимназистите и студентите. В крайна сметка точно за това са блокадите и протестите."

Снимки: БТА

Младите с диплома и работа също не са доволни. Заради заплатите, които не отговарят на все по-скъпия живот.

Робан:" Тук съм, за да подкрепя всички каузи на участниците в протеста. Аз лично съм завършила, работя, но жилището ми е старо, а средствата за поддръжка не стигат. Трудно е днес да се живее с толкова малко пари."

На 5 ноември синдикатите на работещите ще се обединят с гимназистите и студентите в общонационална стачка. В шествията се включват все повече симпатизанти на левицата. Крайната десница се възползва максимално от ситуацията, за да трупа точки за президентските избори идната пролет. Докато управлението на Макрон се опитва да запълни големите дупки в следващия бюджет с непопулярни мерки.

#протести #студенти #Франция

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