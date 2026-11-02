Иван Николчев: Казаха ми, че не мога да участвам на Младежките олимпийските игри, но сега съм с медал

Джудистът Иван Николчев спечели първи медал за България на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал.

Българският национал завоюва бронзовото отличие в категория до 81 килограма след впечатляващо представяне в сенегалската столица.

"Мачът за третото място мина добре, както планувано. Не съм радостен, колкото трябва да съм, защото дойдох с целта за златен медал. Все пак се радвам и на това. В часовете преди мача си мислех, как ще се прибера с бронзовия медал. Завързах приятелства с българи и чужденци. Моите приятели от България ми донесоха гордост. Помогнаха ми психически и физически", сподели той след срещата.

Неправилна диагноза едва не попречи на джудиста от участие на турнира.

"Прибрах се от лагера във Франция с контузия. Първоначално не ме болеше толкова, но след тежка тренировка почувствах силна болка в кръста. Докторите казаха, че ми е счупен пети прешлен и че не мога да участвам на олимпийските игри. Ревах и беше много гадно. Отидохме на още шест различни доктора и казаха, че не ми е счупен прешленът", допълни медалистът.

Президентът на Българската федерация по джудо доц. д-р Румен Стоилов

"Благодаря за успеха. Българският олимпийски комитет успя да се пребори за неговата квота. Той се отблагодари с представянето си. Изключително съм щастлив. Учени сме да не трябва да се отказваме и сега е тук с медал", добави той.

Вижте интервюто във видеото.

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