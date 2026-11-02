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Димитър Петров, ПБ: Това са вторите президентски избори, на които на балотажа има по-голяма активност от първия тур

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Изборът на нов ВСС трябва да бъде един от приоритетите на този състав на НС, заяви депутатът

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Това са вторите президентски избори, на които на балотажа има по-голяма активност от първия тур, заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров в студиото на "Още от деня".

Димитър Петров, ДБ: "Йотова проведе позитивна кампания. Целият щаб бяхме насочени към това да бъдем сред хората и с аргументи да ги убедим защо трябва да подкрепят нейната кандидатура. Това увеличение на резултата - хората видяха качествата на Илияна Йотова, но и нашите структури показаха изключителна мобилизация. Не е вярно, че сме стопили резултатите си – това е успех, защото исторически това са вторите избори, на които на втори тур има по-голяма избирателна активност от първия."

За нападките от Ивайло Мирчев към ПБ за договорка с ДПС и ГЕРБ Петров заяви:

Димитър Петров, ДБ: "От самото начало казахме, че няма да търсим подкрепа от ГЕРБ и ДПС. Това не се е променило нито за секунда. Подкрепата, която искаме, е от останалите партии – ПП, ДБ и „Възраждане“. Все още текат разговори и се надяваме на здрав разум. Ако тези партии са поставили съдебната реформа като своя ценност, вярваме, че ще постъпят отговорно и няма да жертват тази своя ценност заради други сметки. Трябва да разграничим президентските избори от избора на нов ВСС. Изборът на нов съдебен съвет трябва да бъде поставен на пиедестал от всички политически сили в Народното събрание. Не би трябвало взаимните нападки от предизборната кампания за президент да се пренесат на полето, в което трябва да бъдат изведени на преден план качества като почтеност и професионализъм – качества, които вярваме, че могат да олицетворяват реалната промяна в съдебната система."

За избора на нов ВСС депутатът от ПБ заяви:

Димитър Петров, ДБ: "Изборът на нов ВСС трябва да бъде един от приоритетите на този състав на Народното събрание. Това не трябва да се обвързва по никакъв начин с останалите политически теми. Както Петър Витанов каза, ние сме готови да простим обидите и нападките, за да седнем на масата и да разговаряме конкретно за кандидати. За нас не е въпрос на математика - не е въпрос на квоти или бройки, а въпрос на качества – да подберем тези кандидати, с чиито избор ще се гордеем. Това могат да бъдат, разбира се, и кандидати на опозицията. Готови сме на компромиси, когато говорим за подбор на наистина най-подготвените хора."

За отказа на Сметната палата да разгледа сигнала на Иван Демерджиев за полетите на Пеевски Петров коментира:

Димитър Петров, ДБ: "МВР прави всичко възможно да се изведат на преден план всички задкулисни действия през годините."

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#Андрею Гюров #президентски избори 2026 #нов ВСС #Прогресивна България #новият президент # Димитър Петров # ГЕРБ #Илияна Йотова #ДПС

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