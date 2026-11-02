Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа

Победата на Илияна Йотова предизвика и реакции зад граница. Политически лидери я поздравиха за успеха, а някои световни издания излязоха с публикации по темата.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Йотова за успеха и заяви, че очаква с нетърпение да продължат съвместната си работа. За силна България в силна Европа.

Румънският президент Никушор Дан покани българския държавен глава в Букурещ и заяви, че заедно можем да постигнем много за сигурността на нашия регион.



Реакция дойде и от Скопие. Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска написа, че с добра вяра можем да преодолеем съществуващите предизвикателства.



А австрийският президент Александър Ван дер Белен заяви, че ще продължи съвместната си работа с Йотова за сигурна и просперираща Европа.



Новината влезе и в световния обмен. Българите преизбраха проруски президент, написа британското издание "Файненшъл таймс". Илияна Йотова спечели изборите като обеща да бъде президент на мира , коментира „Дойче веле“. А френският вестник „Либерасион“ излезе със заглавие, че привърженичка на диалога с Москва, е новият български президент.