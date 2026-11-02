БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи медал за България в Дакар! Иван Николчев спечели...
Чете се за: 01:52 мин.
Учениците във Варна минават в онлайн форма на обучение
Чете се за: 01:07 мин.
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:02 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Запази
реакциите изборната нощ илияна йотова благодари подкрепата обзор
Слушай новината

Победата на Илияна Йотова предизвика и реакции зад граница. Политически лидери я поздравиха за успеха, а някои световни издания излязоха с публикации по темата.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Йотова за успеха и заяви, че очаква с нетърпение да продължат съвместната си работа. За силна България в силна Европа.

Румънският президент Никушор Дан покани българския държавен глава в Букурещ и заяви, че заедно можем да постигнем много за сигурността на нашия регион.

Реакция дойде и от Скопие. Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска написа, че с добра вяра можем да преодолеем съществуващите предизвикателства.

А австрийският президент Александър Ван дер Белен заяви, че ще продължи съвместната си работа с Йотова за сигурна и просперираща Европа.

Новината влезе и в световния обмен. Българите преизбраха проруски президент, написа британското издание "Файненшъл таймс". Илияна Йотова спечели изборите като обеща да бъде президент на мира , коментира „Дойче веле“. А френският вестник „Либерасион“ излезе със заглавие, че привърженичка на диалога с Москва, е новият български президент.

#България избира президент #рекации #поздравления

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Не откриха бомба в ескортирания самолет Лондон-София, кацнал в Будапеща Не откриха бомба в ескортирания самолет Лондон-София, кацнал в Будапеща
Чете се за: 03:20 мин.
По света
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Политическите реакции след победата на Илияна Йотова
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Иван Демерджиев с коментар за отказа на Сметната палата да провери...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Все още не е ясно кога контейнерът край Царево ще бъде изваден на...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ