В кои райони Йотова и Гюров получиха най-голяма подкрепа?

Как изглежда политическата карта на България след вчерашния вот?

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%

В 28 от всички 31 района в страната Йотова и Вълчев са победители. В останалите три района повече гласове имат техните опоненти. За сравнение: на първия тур преди седмица Гюров и Кандев бяха победили в един район повече.





Най-голяма е подкрепата за Илияна Йотова в Монтана. Там тя получава почти 73% от гласовете срещу 24 на сто за Андрей Гюров. В абсолютни числа те се равняват на около 20 000 гласа за Йотова и над 6 600 за Гюров.

Почти идентични са резултатите във Враца. Където Йотова получава над 72% от гласовете, а Гюров - повече от 24 на сто.



Топ три на районите, в които Йотова печели най-убедително, се допълва от Добрич. Там гласовете за нея са над 71 на 100, а за Гюров - малко над 25 на сто.

Както и на първия тур - най-сериозната подкрепа за двойката Гюров - Кандев идва от София град.



В 23-ти Избирателен район за тях са гласували близо 60 на сто от избирателите, при над 37 % за Йотова и Вълчев. В брой гласове това са повече от 116 000 души за Гюров срещу 73 200 гласа за Йотова.

И в 24-ти район Гюров побеждава с над 56 % подкрепа срещу 41-о на сто за Йотова.

Третият район в страната, в който Андрей Гюров печели е Кърджали - за разлика от първия тур, на балотажа той получава над 58 на сто от гласовете при близо 39 % за Йотова.