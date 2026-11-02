Преди междинните избори в САЩ: Тръмп поиска блокиране на 20 000 подадени бюлетини в Калифорния

Кандидатите в Съединените щати провеждат последните си митинги в опит да привлекат повече избиратели за междинните избори утре. Демократите се стремят да спечелят поне частичен контрол над Конгреса, за да наложат ограничения на президента Доналд Тръмп.

Администрацията на Тръмп поиска днес от Върховния съд да принуди Калифорния да отмени над 20 000 бюлетини поради предполагаеми съмнения относно американското гражданство на въпросните избиратели. Бюлетините са подадени по пощата.

В момента републиканците контролират и двете камари на Конгреса.