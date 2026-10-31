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Какви са нагласите преди междинните избори в САЩ?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Симеон Гаспаров
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какви нагласите междинните избори сащ
Снимка: БТА
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Броени дни остават и до ключовите междинни избори в Съединените щати, където залогът за Доналд Тръмп и Републиканската партия е контролът над Конгреса. От началото на втория мандат на Тръмп Минесота беше сред щатите, в които най-силно се опълчиха срещу администрацията в Белия дом. С какви нагласи тръгват към урните жителите на щата на 1000-те езера, ще разказва кореспондентът на БНТ в Съединените щати Симеон Гаспаров.

Кимбърли Ашли е актриса, писател, разказвач на истории и комедиант от нощните барове и клубове на град Минеаполис в щата Минесота. И все пак на Кимбърли не ѝ е изобщо до смях, когато стане въпрос за политика.

Кимбърли: „Притеснена съм. Имам чувството, че ако Минесота стане републиканска, което никога не е било, много хора смятат, че никога повече няма да имаме честни избори. Имам чувството, че тръгваме към диктатура. За малко щяхме да имаме разстрел, предаван на живо. И става все по-ужасяващо с всеки изминат ден. Поддръжник съм на демократите, но имам чувството, че дори и те да победят, като че ли нищо вече няма смисъл.“

Щатът Минесота и специално град Минеаполис са едни от символите на опозицията срещу Доналд Тръмп. По време на първия му мандат преди 6 години тук избухна протестната вълна срещу полицейското насилие, която заля не само Щатите, но и света. Тогава бял полицай удуши с коляно чернокожия Джордж Флойд, докато беше с белезници на гърба. Втора протестна вълна заля щата в началото на тази година, когато федерални служители на реда убиха двама американски граждани – Рене Гуд и Алекс Прети. Според Кимбърли Тръмп има особено отношение към жителите на Минесота.

Кимбърли: „Той ни мрази. Това го доказа още през 2020 г., че и преди това. Тръмп абсолютно и целенасочено ни атакува и обвинява щата ни в корупция. Все едно иска да ни провокира, за да започнем бунтове отново или някаква форма на гражданско неподчинение и така да си присвои изборите.“

Това, което вълнува много американци, са икономиката, инфлацията, войните в Иран и Украйна. Но кой е най-важният въпрос, който вълнува Кимбърли?

Кимбърли: „Човешките права. Какво се случва по време на акциите на имиграционните власти на АЙС. Аз живея тук наблизо, в района на Кълъмбия Хайтс, и ако си спомняте, те задържаха едно малко момченце Лиъм със синя хубава шапка. Често ходехме в дома на семейството му. И знаете ли, въпреки че го върнаха на майка му, властите продължиха да идват и да ги тормозят. Така че моята най-голяма грижа са човешките права.“

БНТ: „Добре, но в тези бурни времена остава ли им време на хората от Минесота да се посмеят?“

Кимбърли: „Абсолютно! Комедията и смехът са абсолютно необходими, за да ни разтоварят от всичко случващо се край нас.“

# Доналд Тръмп #САЩ #Минесота #избори в САЩ

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