БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жълт код за валежи в Западна и Централна България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Смяна на членове на СИК и проверка на машините за гласуване в Бургас преди балотажа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Президентски Избори 2026
Запази
машините гласуване тръгват различните общини страната
Снимка: БТА
Слушай новината

Ден преди балотажа в Бургас се извършват последни смени в секционните комисии. Промените засягат близо 10% от комисиите в областта. Междувременно всички машини за гласуване вече са разпределени по избирателните секции и са преминали техническа проверка. Доставени са и изборните книжа, а помещенията остават под полицейска охрана до началото на утрешния вот.

Смените в съставите на секционните комисии допълнително усложняват подготовката за утрешния вот. Причината – неявили се членове на предходния тур и предварително заявени отсъствия за утрешния вот.

Общо 653 устройства пристигнаха от София късно снощи и бяха разтоварени в складова база под засилена полицейска охрана и видеонаблюдение. От тази сутрин започна разпределението им в близо 750 секции. Основните усилия днес бяха насочени към техническата готовност на секциите и осигуряването на нормалното протичане на вота. От Районната избирателна комисия очакват и по-бързо отчитане на резултатите в сравнение с първия тур.

Ден преди балотажа промените в съставите на секционните комисии в Бургаско затрудняват подготовката за изборния ден.

Георги Михов, председател на РИК – Бургас: „Може би 10%, което не е малка цифра. Това е провокирано от неявилите се от предходния тур, както и от това, че самите партии с право на членове на СИК са си прозвънели отново членовете и са преценили кой ще се яви и кой няма да се яви.“

Под засилена полицейска охрана тази сутрин бяха разпломбирани камионите с 653 машини за гласуване. Устройствата се транспортират до секциите по 19 маршрута.

комисар Димитър Дачев, началник на „Охранителна полиция“ – Бургас: „За всеки един от лъчовете е осигурена полицейска охрана за ескорт на машините. За охраната на изборите са ангажирани 1050 служители на МВР. Също така имаме и допълнителни служители по охрана на обществения ред, които да патрулират в рискови райони и такива, в които има концентрация и данни, че евентуално може да има нарушения, свързани с изборното законодателство.“

При засилени мерки за сигурност машините и изборните книжа бяха доставени до секциите и предадени на комисиите.

Иван Атанасов, председател на 183-та секция в Бургас: „Цялата изборна секция в момента присъства тук. Проверяваме наличността на всички документи, слагат се печати на прозорците, слагат се печати на кутията.“

Всяка машина за вота утре се проверява щателно от техник.

Радостин Русинов, техник в „Сиела Норма“: „Проверихме по няколко пъти дали отговарят на секциите. Отделно с председателя на всяка една комисия още един път проверяваме, защото е голяма грешка, ако се получи разминаване на машина и секция.“

За техническото обслужване на машините в Бургаска област отговарят близо 180 техници.

Петко Калев, представител на „Сиела Норма“ за Бургас: „Надяваме се да няма технически проблеми. Все пак мисля, че дефектиралите машини на миналите избори бяха около 20, което на фона на този голям брой за цялата страна е по-малко от процент, което реално е нищо.“

Зала „Арена Бургас“ също вече е готова за приемането на протоколите и изборните книжа след утрешния вот.

Георги Михов, председател на РИК – Бургас: „Настроили сме организацията на зала „Арена“ малко по-добре, считам, от предния път, по начин, по който самите членове на СИК първо ще заемат местата в залата, след това ще започне обработката им, тъй като предния път буквално със скоростта, с която те влизаха в залата, ние ги обработвахме. Очаквам доста по-бързо да се справим.“

Всички избирателни секции ще останат под полицейска охрана до началото на утрешния вот.

#избори на 1 ноември #Бургас #гласуване с машини #членове на СИК #избори за президент

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба пряко по БНТ 3
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя документален филм за олимпийската медалистка Лора Христова
2
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на света“, сочи проучване
3
Кучетата в Чернобил имат гени, адаптирани към „края на...
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд
4
Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал,...
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
5
Венци Стефанов: Отиде си добър човек, дано Господ го приеме
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във Формула 1
6
Никола Цолов впечатли с 12-о място в първата си тренировка във...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
2
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
5
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
6
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата

Още от: Регионални

Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
Тир удари автобус с 40 пътници край Мездра и продължи по пътя си
10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле 10 българи пострадаха при катастрофа край Капъкуле
Чете се за: 03:20 мин.
При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево
Чете се за: 01:57 мин.
Служители на Столичния зоопарк протестират за по-високи заплати (СНИМКИ) Служители на Столичния зоопарк протестират за по-високи заплати (СНИМКИ)
Чете се за: 02:12 мин.
Катастрофа в района на Витиня: Движението по АМ „Хемус“ в посока Варна е в една лента Катастрофа в района на Витиня: Движението по АМ „Хемус“ в посока Варна е в една лента
Чете се за: 00:35 мин.
13 души са задържани при акция срещу купуването на гласове в Стара Загора 13 души са задържани при акция срещу купуването на гласове в Стара Загора
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Такси падна от мост в София, шофьорът оцеля (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ Съобщение за предизборните материали на сайта на БНТ
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се прибират в Русе
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Американското посолство в Русия: Има реална заплаха за събитие с...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Трима журналисти от БНТ с награди от Съюза на българските журналисти
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ