Смяна на членове на СИК и проверка на машините за гласуване в Бургас преди балотажа

Ден преди балотажа в Бургас се извършват последни смени в секционните комисии. Промените засягат близо 10% от комисиите в областта. Междувременно всички машини за гласуване вече са разпределени по избирателните секции и са преминали техническа проверка. Доставени са и изборните книжа, а помещенията остават под полицейска охрана до началото на утрешния вот.

Смените в съставите на секционните комисии допълнително усложняват подготовката за утрешния вот. Причината – неявили се членове на предходния тур и предварително заявени отсъствия за утрешния вот.

Общо 653 устройства пристигнаха от София късно снощи и бяха разтоварени в складова база под засилена полицейска охрана и видеонаблюдение. От тази сутрин започна разпределението им в близо 750 секции. Основните усилия днес бяха насочени към техническата готовност на секциите и осигуряването на нормалното протичане на вота. От Районната избирателна комисия очакват и по-бързо отчитане на резултатите в сравнение с първия тур.

Ден преди балотажа промените в съставите на секционните комисии в Бургаско затрудняват подготовката за изборния ден.

Георги Михов, председател на РИК – Бургас: „Може би 10%, което не е малка цифра. Това е провокирано от неявилите се от предходния тур, както и от това, че самите партии с право на членове на СИК са си прозвънели отново членовете и са преценили кой ще се яви и кой няма да се яви.“

Под засилена полицейска охрана тази сутрин бяха разпломбирани камионите с 653 машини за гласуване. Устройствата се транспортират до секциите по 19 маршрута.

комисар Димитър Дачев, началник на „Охранителна полиция“ – Бургас: „За всеки един от лъчовете е осигурена полицейска охрана за ескорт на машините. За охраната на изборите са ангажирани 1050 служители на МВР. Също така имаме и допълнителни служители по охрана на обществения ред, които да патрулират в рискови райони и такива, в които има концентрация и данни, че евентуално може да има нарушения, свързани с изборното законодателство.“

При засилени мерки за сигурност машините и изборните книжа бяха доставени до секциите и предадени на комисиите.

Иван Атанасов, председател на 183-та секция в Бургас: „Цялата изборна секция в момента присъства тук. Проверяваме наличността на всички документи, слагат се печати на прозорците, слагат се печати на кутията.“

Всяка машина за вота утре се проверява щателно от техник.

Радостин Русинов, техник в „Сиела Норма“: „Проверихме по няколко пъти дали отговарят на секциите. Отделно с председателя на всяка една комисия още един път проверяваме, защото е голяма грешка, ако се получи разминаване на машина и секция.“

За техническото обслужване на машините в Бургаска област отговарят близо 180 техници.

Петко Калев, представител на „Сиела Норма“ за Бургас: „Надяваме се да няма технически проблеми. Все пак мисля, че дефектиралите машини на миналите избори бяха около 20, което на фона на този голям брой за цялата страна е по-малко от процент, което реално е нищо.“

Зала „Арена Бургас“ също вече е готова за приемането на протоколите и изборните книжа след утрешния вот.

Георги Михов, председател на РИК – Бургас: „Настроили сме организацията на зала „Арена“ малко по-добре, считам, от предния път, по начин, по който самите членове на СИК първо ще заемат местата в залата, след това ще започне обработката им, тъй като предния път буквално със скоростта, с която те влизаха в залата, ние ги обработвахме. Очаквам доста по-бързо да се справим.“

Всички избирателни секции ще останат под полицейска охрана до началото на утрешния вот.