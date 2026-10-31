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Ден за размисъл преди балотажа: Последни приготовления за президентския вот

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 03:20 мин.
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653 машини за гласуване пристигнаха в Бургас, 1050 полицаи ще охраняват изборите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес е ден за размисъл преди решаващия втори тур на изборите утре, който ще определи кой ще бъде следващият президент на България. Днес агитацията е забранена. В ход е организация за втория тур на президентските избори.

Ден преди втория тур на президентските избори в Бургас започва разпределението на 653 машини за гласуване в близо 750 избирателни секции. Устройствата ще бъдат транспортирани по 19 маршрута с полицейски ескорт. Общо 1050 служители на МВР са ангажирани с охраната на изборния процес в областта.

За организацията на придвижването им разказа комисар Димитър Дачев, началник на отдел „Охранителна полиция“ в Бургас. Той обясни, че доставките ще бъдат организирани по 19 маршрута, като всеки от тях ще бъде съпроводен от полицейски ескорт.

“За всеки един от лъчовете е съгласувана полицейска охрана за ескорт на машините. Като съответно съобразно часовете, в които техниците ще бъдат по места. Има часове, в които трябва да се доставят.“

Във всеки полицейски автомобил ще има по един служител, а представители на районните управления ще присъстват и при предаването на устройствата на секционните избирателни комисии.

Общо 1050 служители на МВР са ангажирани с охраната на изборите, посочи комисар Дачев. Допълнителни екипи ще следят за обществения ред в рискови райони и места, за които има данни за възможни нарушения на изборното законодателство.

„За охраната на изборите са ангажирани 1050 служители на МВР. Също така има допълнителни служители по охрана на обществения ред, които да патрулират в рискови райони. И такива, в които има концентрация на данни, че евентуално може да има нарушения, свързани с избирателното законодателство.“

От своя страна представителят на „Сиела Норма“ за Бургас Петко Калев увери, че всички машини са преминали необходимите проверки. След пристигането им в секциите устройствата ще бъдат отворени и проверени от техници пред членовете на комисиите.

„Всички машини са преминали през проверка и сега, след малко, ще ги пуснем да ги сваляме, за да ги проверим и да ги пуснем по избирателните секции.“

Техническата готовност на устройствата ще бъде удостоверена и на място, преди началото на изборния ден.

Снимки: Елеана Цанова

„По принцип, машините, когато отидат в дадената секция, се приемат от техник, който вкарва машините, отварят ги вътре в избирателните секции пред комисиите, правят една проверка преди да почне изборният ден. С това се удостоверява, че машината е готова и това е.“

За техническото обслужване на машините в Бургас и областта ще отговарят около 180 техници.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#България избира президент #Бургас #машини за гласуване

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