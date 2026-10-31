Подготовка за вота: Последни смени в секционните комисии в Бургас

Ден преди вота в Бургас се извършват последни смени в секционните комисии. Промените засягат близо 10% от комисиите в областта. Междувременно започна и разпределянето на машините за гласуване по избирателните секции. Общо 653 устройства пристигнаха от София късно снощи и бяха разтоварени в складова база под засилена полицейска охрана и видеонаблюдение. От тази сутрин започна разпределението им по секциите, където в неделя избирателите ще могат да упражнят правото си на вот.

Смените в съставите на секционните комисии допълнително усложняват подготовката за утрешния вот. Причината – неявили се членове на предходния тур и предварително заявени отсъствия за утрешния вот.

Междувременно от тази сутрин 653 машини за гласуване се доставят в близо 750 избирателни секции в областта при засилени мерки за сигурност. В една от секциите, в които вече е доставена машината за гласуване, в присъствието на членовете на секционната комисия устройството ще бъде отворено и проверено от техник.

Предстои комисиите да получат и изборните книжа, а помещенията ще бъдат запечатани и ще останат под полицейска охрана.

До края на деня всички машини трябва да бъдат доставени и проверени, за да бъдат секциите готови за утрешния вот.

Ден преди балотажа промените в съставите на секционните комисии в Бургаско създават допълнителни затруднения в подготовката за изборния ден.

Георги Михов, предс. на РИК-Бургас: „Може би 10%, което не е малка цифра. Това е провокирано от неявилите се от предходния тур, както и провокирано от това, че самите партии с право на членове на СИК са си прозвънели отново членовете и са преценили кой ще се яви и кой няма да се яви.“

Последни приготовления текат в зала „Арена Бургас“, където след края на изборния ден ще пристигнат протоколите и изборните книжа.

Георги Михов, председател на РИК-Бургас: „Настроили сме организацията на зала „Арена“ малко по-добре, считам, от предния път, по начин, по който самите членове на СИК първо ще заемат местата в залата, след това ще започне обработката им, тъй като предния път буквално със скоростта, с която те влизаха в залата, ние ги обработвахме. Очаквам доста по-бързо да се справим.“

Под засилена полицейска охрана тази сутрин бяха разпломбирани камионите с 653 машини за гласуване. Устройствата се транспортират към секциите в Бургаско по 19 маршрута.

Комисар Димитър Дачев, началник на „Охранителна полиция“ – Бургас: „За всеки един от лъчовете е осигурена полицейска охрана за ескорт на машините. За охраната на изборите са ангажирани 1050 служители на МВР. Също така имаме и допълнителни служители по охрана на обществения ред, които да патрулират в рискови райони и такива, в които има концентрация и данни, че евентуално може да има нарушения, свързани с изборното законодателство.“

Освен сигурността, ключова за нормалното протичане на изборния ден остава и техническата обезпеченост на машинния вот.

Петко Калев, представител на „Сиела Норма“ за Бургас: "Вкарваме, както виждате в момента, машините. Проверяваме ги и заминават по всичките 19 лъча, които са предназначени за Бургас. Надяваме се да няма технически проблеми. В момента, в който машината пристигне в секцията, тя се поема от техник, който я вкарва в секцията, отваря се машината, тества се дали работи и с това се приключва денят преди изборите.“

За техническото обслужване на машините в Бургаска област ще отговарят близо 180 техници.