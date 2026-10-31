Напрежение в Полша: Навроцки обвини Туск в превземане на Конституционния съд

Сблъсъци и протести пред Конституционния съд в Полша. Причината е отстраняването на председателя на съда от премиера дясноцентрист Доналд Туск. Неговият политически опонент президентът Карол Навроцки го обвини в насилствено превземане на най-висшия съд в страната и свика консултации. Опозицията нарече събитията държавен преврат. Видео е запечатало как полският президент си проправя път към сградата на Конституционния съд. Съдии вътре се опитаха да му попречат. Това се случва след избухнал спор около отстраняването на председателя на съда. На негово място премиерът Туск назначи свой бивш министър. Решението на Туск предизвика протести и на граждани. Правителството даде обяснение.

Валдемар Зурек, министър на правосъдието и главен прокурор на Полша: „Подадох пет заявления до Конституционния съд за снемане на имунитет. Делата се отнасят до различни престъпления и включват две лица: изпълняващия длъжността председател на Конституционния съд и неговия заместник.“

Събитията всъщност са продължение на дългогодишен политически спор за трибунала. Той на практика парализира институцията. Проблемът е, че правителството е проевропейско, а президентът е свързан с опозиционната националистическа партия „Право и справедливост“.

Двете страни отказват да признаят назначенията, предложени от другия лагер. През мандата си от 2015-а до 2023-та „Право и справедливост“ назначи конституционни съдии, които са открито политически ангажирани и търпят критики и от Брюксел.

Радослав Шикорски, министър на външните работи на Полша: „Конституционният съд беше политизиран при предишното правителство. А сега има мнозинство, избрано от новия парламент, но въпреки това оттеглящият се президент не свикваше Съвета на съда. Не успяха да приемат дори бюджет.“

След като дойде на власт, правителството на Туск обеща да реши кризата. Президентът обаче отказа да приеме клетвата на няколко съдии, избрани от парламента. Туск не се отказва.

Доналд Туск, премиер на Полша: „Възстановяването на върховенството на закона е наш дълг. След години на беззаконие, водено от „Право и справедливост“, това е труден процес, понякога болезнен, и изисква решителни действия.“

Сред правомощията на Трибунала са контрол на конституционната валидност на законите и оценка дали целите и дейността на партиите съответстват на конституцията.