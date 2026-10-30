Напрежение в Полша: Навроцки прекрати пътуването си до Сенегал, след като полицията влезе в сградата на Конституционния съд

Полският президент Карол Навроцки върна самолета си, докато пътуваше към Сенегал, след като полицията влезе в сградата на полския Конституционен съд, а неговият председател Богдан Швенчковски беше отстранен от длъжност.

„В такъв момент президентът трябва да е в Полша“, написа в Екс държавният глава, като обяви промяната в програмата си.

Съдът е парализиран от продължителен политически спор. По-рано тази година президентът Навроцки, който е близък до предишния националистически кабинет на партия „Право и справедливост“, отказа да приеме клетвата на трима от шестимата съдии, номинирани от парламента. От своя страна Швенчковски не допусна съдии, избрани от настоящото парламентарно мнозинство, да встъпят в длъжност.

Правосъдният министър на Полша Валдемар Журек заяви, че е поискал имунитета на Швенчковски и неговия заместник, защото не са изпълнили задълженията си, като са попречили на съдиите да работят.

„Възстановяването на върховенството на закона е задължение на правителството“, написа от своя страна премиерът Доналд Туск.

Политици от „Право и справедливост“, включително лидерът Ярослав Качински, обвиниха кабинета на Туск в извършване на преврат срещу трибунала.