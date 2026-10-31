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Ахмед Батаев запази шанс за репешажите

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Спорт
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Националът с победа и загуба на световното първенство по борба в Астана.

Ахмед Батаев
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В борбата понякога и секунда е много, а това отлично знае Ахмед Батаев, който направи страхотна осминафинална схватка в категория до 92 кг в свободен стил на световното първенство по борба в Астана.

Националът реализира обрат от 4:5 до 6:4 в последната секунда на срещата с украинеца Алиев. Но на четвъртфиналите претърпи поражение от иранеца Фирозпурбандпей.

Ако той стигне до финал, Батаев ще продължи участието си в утрешните репешажи.

Снощи американецът Кайл Снайдер пък триумфира в категория до 97 кг, където се събраха 4 олимпийски шампиони.

„Невъзможно беше да спечеля световното без Бог. Това е трудна задача и то в категорията ми, където бяхме 4 олимпийски шампиони“, каза пред БНТ Кайл Снайдер.

Цялото интервю с Кайл Снайдер, както и финалите от днешния състезателен ден, гледайте по БНТ 3 от 15:00 часа.

#Световно първенство по борба в Астана #Ахмед Батаев

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