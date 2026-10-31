БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Президентски Избори 2026
Новини
Свят
Спорт
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Българските туристи, пострадали при катастрофата в...
12:37, 31.10.2026
Чете се за: 02:42 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 31.10.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 31.10.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:14, 31.10.2026
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
12:02, 31.10.2026
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се...
11:51, 31.10.2026
Недоволството в Париж: Протестиращи без достъп до центъра
11:33, 31.10.2026
Подготовка за вота: Последни смени в секционните комисии в Бургас
11:20, 31.10.2026
Мартин Петров в предаването "Арена спорт"
11:20, 31.10.2026
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
11:20, 31.10.2026
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни...
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
4
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...
5
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
6
„С усмивка към върха“ – БНТ 3 представя...
Реклама
Най-четени
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
2
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
3
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
5
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
6
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 30.10.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 30.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 30.10.2026
Спортни новини 29.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 29.10.2026
Спортни новини 29.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 29.10.2026
Спортни новини 28.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 28.10.2026
Спортни новини 28.10.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 28.10.2026
Реклама
Водещи новини
Българските туристи, пострадали при катастрофата в Турция, се...
12:02, 31.10.2026
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Напрежение в Полша: Полиция в Конституционния съд след опит за нахлуване на демонстранти
11:14, 31.10.2026
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Близки и приятели се простиха със Слави Бинев
11:37, 31.10.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Още
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги, възможно е да достигнат 10% от оборота
09:27, 31.10.2026
Чете се за: 19:17 мин.
У нас
Подготовка за вота: Последни смени в секционните комисии в Бургас
11:33, 31.10.2026
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Подготовката на секциите в Турция: Ще има ли по-висока избирателна...
12:14, 31.10.2026
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна
11:42, 31.10.2026
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Новият ВСС: Общо събрание на съдиите за избор на неговите...
12:28, 31.10.2026
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ