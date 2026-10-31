Близки и приятели се простиха със Слави Бинев

Близки, приятели и обществени личности се събраха в столичния храм „Света София“, за да се простят със Слави Бинев. Известният бизнесмен беше убит в дома си в квартал „Павлово“ миналия уикенд, а днес се състоя поклонението пред тленните му останки.

Сред присъстващите бяха децата му Елена и Калоян Биневи, Румен Петков, Симона Дянкова, Венцеслав Стефанов, Йордан Йовчев, Красимир Инински, Кимия Ализаде, Ивайла Бакалова и Евгения Калканджиева. Последно сбогом с Бинев си взеха още Кирил Вълчев – Скалата, Калина Сакскобургготска и съпругът ѝ Китин Муньос и др.