Иван Димитров в предаването "Аз съм"

В поредицата "Аз съм" ви срещаме с Иван Димитров. Той е на 20 години и е една от основните фигури в мъжкия тим на БК ЦСКА.

Пътят му в баскетбола започва през 2013 година.

"Бях в първи клас и мисля, че майка ми и баща ми главно ме запалиха по спорта. Те решиха да ме доведат до залата на ЦСКА и да пробвам, ако искам, и на мен ми хареса и реших да продължа", сподели баскетболистът.

"След това може би по-късно е дошла любовта към спорта, може би вече към по-сериозните възрасти, 12-13 годишен. Аз играя на позиция крило. Моят път започна в ЦСКА, прекарах 5 години, Красен Киров ми беше треньор", разказа Иван.

След това преминава в БК БУБА, където тренира под ръководството на Емилия Кръстева.

"Тя ме забеляза и ме хареса. И се преместих в БУБА на 13-14 годишна възраст, и оттам вече пътят си ми беше ясен, трябваше да тренирам здраво. Вече станаха по-сериозни нещата. Тренирах и под ръководството на Ивайло Желев, с него тренирах много сериозно, тренировките бяха двуразови", обясни Димитров.

"След петте ми години в БУБА се преместих в ЦСКА. И в ЦСКА получих възможност да играя за мъжкия отбор. Което беше късмет, тренирах с Росен Барчовски. И след като той ми даде шанс, видях, че имам път и ми се отвориха някакви врати в мъжкия баскетбол. И така реших, че може би е добре да потърся отново отбор в мъжката лига", продължи разказа си талантливият баскетболист.

Така се стига до преминаването му в мъжкия тим на Рилски спортист, където прекарва последните две години под ръководството на Йордан Бозов и Любомир Киров.

"Не мисля, че имам ментор, но много ми помогнаха в Рилски спортист, от Чавдар Костов, Дидо Карамфилов до Александър Янев. Чисто баскетболно на терена, а защо не и извън терена, като решения за живота и такива неща", откровен е 20-годишният играч.

"След преместването на треньора Данчо Бозов, сметнах за много добра ситуацията тук в ЦСКА да работя с него. С него се разбирам много добре. Аз го харесвам като треньор, мисля, че и той ме харесва като играч и стига да не си отваряш устата и да не философстваш много с всеки треньор може да се разбереш", сподели Димитров.

"Тук в залата на ЦСКА се чувствам, като у дома си. След може би вече 5-6 години, които не бях в този отбор, се усеща атмосферата и е различно да си там, откъдето си започнал", разкри той.

Иван Димитров смята, че младият отбор на ЦСКА има шансове да завърши сред първите осем, а защо не и по-напред в класирането:

"Амбициите са да играем мач за мач, да играем много добре в защита и смятам, че може да се противопоставим на всеки един отбор в лигата, стига да играем както трябва."

На въпроса какво е чувството да отбелязваш за трите точки, той отговори:

"Ами, чувството е добре, обаче не бие чувството да забиеш."

Попада в националния отбор за първи път, когато е на 16 години и от тогава е неизменна част от него при подрастващите. Сега мечтае да попадне и в мъжкия тим на България.

НБА или Евролига? Иван отговори:

"За гледане със сигурност Евролига, но всеки мечтае да отида в НБА. Но за гледане чисто баскетболно - Евролига. Моите мечти нямат таван."

"Искам да кажа благодаря на семейството ми, защото от малък ходят с мен по залите и се грижат за мен. След това и на треньорите, приятелите и всички останали", сподели Димитров.

Вижте предаването във видеото!

Всички предавания от поредицата ще откриете в YouTube канала на БНТ!





