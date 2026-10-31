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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Протести във Франция: Мобилизирани са 70 хиляди полицаи

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Снимка: БТА
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Франция се готви за трети пореден уикенд на протести по призива на учениците и "Жълтите жилетки".

За гарантирането на реда са мобилизирани 70 хиляди полицаи. Вътрешното министерство предупреди за висок риск от безредици, след като крайно леви групировки призоваха в социалните мрежи за прояви на насилие.

В някои райони на Париж отново се въвежда полицейски час. Хиляди хора се включиха в демонстрации този месец, част от които завършиха със сблъсъци, грабежи и вандализъм.

Протестите започнаха като бунт срещу условията в образователната система, но прераснаха в недоволство срещу високите разходи за живот, включително цените на горивата.

#недоволството в Европа #протести #Франция

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