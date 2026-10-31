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Напрежение в Конституционния трибунал на Полша

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Чете се за: 00:42 мин.
По света
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Полският президент Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал след напрежение в Конституционния трибунал.

Полицията влезе в сградата на най-висшия съд на страната, а председателят му беше отстранен от поста. Разпалените политически спорове около трибунала фактически парализираха институцията.

По-рано тази година Навроцки, съюзник на бившето националистическо правителство на Полша, отказа да приеме клетвата на трима от шестимата съдии, номинирани от парламента.

Отстраненият председател на съда не допусна съдии да встъпят в длъжност, избрани от настоящото парламентарно мнозинство.

#Конституционния трибунал #напрежение #Полша

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