За 10-а поредна година „Отличниците на България“ получиха своите призове

В навечерието на Деня на народните будители „Отличниците на България“ получиха своите призове. Инициативата на „24 часа“ за 10-а поредна година награждава ученици с особено високи постижения. Кампанията има за цел да открои младите таланти у нас с успехи в науката, модерните технологии и изкуствата на международни форуми по цял свят.

Преди няколко месеца ви срещнахме за първи път с Никола след победата му в най-големия и престижен международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. Тогава той спечели голямата награда за млад учен. От днес вече е и отличник на България.

Никола Веселинов, отличник на България: „Наистина много оценявам отличието и като цяло гласността, която се дава на научната работа в гимназиална възраст. Радвам се да мога да споделя, че през последните години наистина има една голяма приемственост между отделните поколения в самата научна работа, т.е. както аз сега съм научен ръководител на по-малки ученици, така и има много други такива. И всъщност това помага за създаването на една сплотена общност, в която е много по-продуктивно човек да работи и която в крайна сметка води и до по-високи резултати.“

Проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: „Изключително важно е да насърчаваме децата с резултати и амбиции да тръгнат по трудния път на знанието, защото е много важно те да станат вдъхновители на своите съученици. Тази естествена връзка може да покаже, че всяко дете има своя силна страна и стига да я потърси и да бъде подкрепено от учител и от семейството си, резултатите няма как да закъснеят.“

Успехът не закъснява и за дванайсетокласничката Симона. Тя е сред 16-те ученици от цял свят, избрани да участват в проект за приложението на изкуствения интелект в диагностиката на онкологични заболявания.

Симона Кръстева, отличник на България: „Изкуственият интелект е ограничен. И ние, хората, движим света, а не той. И да, той може да помогне, като облекчи човека, но в крайна сметка ние сме тези, които движим света напред. И ние сме тези, които можем да му помагаме да се развива, но със сигурност той има доста недостатъци и не може напълно да замени медицинските лица и лекарите. И затова искам да кажа на младите хора да бъдат мотивирани, да бъдат амбициозни, да не се отказват и наистина да следват мечтите си, защото някой ден ще могат да постигнат това, което искат, ако не и повече.“

Венелина Гочева, издател на вестник „24 часа“: „Да намериш хора, които знаят какво искат. Днес това е много трудно. Всички се колебаят, всички се лутат между това какво искат. А да знаеш какво искаш, тоест да си умен и да знаеш, че... да четеш, да се образоваш. Това също е стъпката към това да бъдеш красив ум. Ето това ни мотивира.“

Днес всички те са отличниците на България. Утре – лицето ни пред света.