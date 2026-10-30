Най-голямата кражба на криптовалута: Хакери източиха 6,3 милиарда долара за 20 минути

6,3 милиарда долара бяха откраднати при най-мащабната хакерска атака срещу най-голямата борса за криптовалути – „Байненс“. В Екс гигантът в сферата на криптовалутите съобщи, че е започнал да възстановява криптоактивите. Атаката има сходства с предишни операции, приписвани на севернокорейски хакери. Тя разклати доверието в сектора – цените на криптовалутите се понижиха и се появиха сигнали, че инвеститорите изтеглят средства от цифровите активи.

20 минути са били необходими на хакерите, за да източат милиарди от най-голямата криптоборса. Атаката започва малко след 22 ч. българско време.

Близо половината от засегнатите активи са били замразени от партньори на компанията, а останалите 3,3 милиарда долара ще бъдат възстановени чрез специален фонд и ресурси на компанията.

Това не е първата подобна атака срещу „Байненс“ – през 2019 г. хакери откраднаха 41 милиона долара. Тогава компанията заяви, че са били използвани различни техники, включително вируси и фишинг атаки.

Кражбата е поредният случай от серия пробиви – миналата година са засечени близо 150 инцидента, при които са откраднати криптовалути на стойност почти 3 милиарда долара. Специалисти виждат дългата ръка на Пхенян. Смята се, че два милиарда долара от тази сума са откраднати от севернокорейски хакери – средства, с които режимът финансира оръжейните си програми.

Ако загубите сега бъдат потвърдени, това ще бъде безпрецедентен случай по отношение на мащаба на кражбата на криптовалути. Секторът ще се окаже под сериозен натиск да засили мерките за сигурност, а инвеститорите може да преосмислят рисковете, свързани с притежаването на дигитални активи.