БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: България е извадена от "сивия...
Чете се за: 03:57 мин.
Заради повишения хром във водата: Обявиха бедствено...
Чете се за: 02:30 мин.
Затварят пътя София – Перник при Владая за ремонт...
Чете се за: 01:42 мин.
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на...
Чете се за: 05:22 мин.
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 08:22 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Най-голямата кражба на криптовалута: Хакери източиха 6,3 милиарда долара за 20 минути

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

6,3 милиарда долара бяха откраднати при най-мащабната хакерска атака срещу най-голямата борса за криптовалути – „Байненс“. В Екс гигантът в сферата на криптовалутите съобщи, че е започнал да възстановява криптоактивите. Атаката има сходства с предишни операции, приписвани на севернокорейски хакери. Тя разклати доверието в сектора – цените на криптовалутите се понижиха и се появиха сигнали, че инвеститорите изтеглят средства от цифровите активи.

20 минути са били необходими на хакерите, за да източат милиарди от най-голямата криптоборса. Атаката започва малко след 22 ч. българско време.

Близо половината от засегнатите активи са били замразени от партньори на компанията, а останалите 3,3 милиарда долара ще бъдат възстановени чрез специален фонд и ресурси на компанията.

Това не е първата подобна атака срещу „Байненс“ – през 2019 г. хакери откраднаха 41 милиона долара. Тогава компанията заяви, че са били използвани различни техники, включително вируси и фишинг атаки.

Кражбата е поредният случай от серия пробиви – миналата година са засечени близо 150 инцидента, при които са откраднати криптовалути на стойност почти 3 милиарда долара. Специалисти виждат дългата ръка на Пхенян. Смята се, че два милиарда долара от тази сума са откраднати от севернокорейски хакери – средства, с които режимът финансира оръжейните си програми.

Ако загубите сега бъдат потвърдени, това ще бъде безпрецедентен случай по отношение на мащаба на кражбата на криптовалути. Секторът ще се окаже под сериозен натиск да засили мерките за сигурност, а инвеститорите може да преосмислят рисковете, свързани с притежаването на дигитални активи.

# криптовалути #Пхенян #кражба #измама #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
2
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБНОВЕНО)
4
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
5
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Хората с интелектуални затруднения - социализация и гласуване
6
Хората с интелектуални затруднения - социализация и гласуване

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Икономика

Мая Манолова: Надценките на храните достигат 141%, веригите са заплашени от глоби до 10% от оборота
Мая Манолова: Надценките на храните достигат 141%, веригите са заплашени от глоби до 10% от оборота
Alphabet загуби близо 500 млрд. долара от пазарната си стойност за ден Alphabet загуби близо 500 млрд. долара от пазарната си стойност за ден
Чете се за: 05:17 мин.
Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6 млрд. долара Най-голямата криптоборса в света съобщи за рекордна кражба от над 6 млрд. долара
Чете се за: 00:52 мин.
Пускат директни полети от летище Пловдив до Малта за лятото Пускат директни полети от летище Пловдив до Малта за лятото
Чете се за: 01:27 мин.
Румен Радев: България работи за намаляване на бюджетния дефицит за 2027 г., но при отчитане на ефектите в социалната сфера и икономиката Румен Радев: България работи за намаляване на бюджетния дефицит за 2027 г., но при отчитане на ефектите в социалната сфера и икономиката
Чете се за: 01:55 мин.
КЗП глоби две търговски вериги в размер на 75 000 евро за нелоялни търговски практики КЗП глоби две търговски вериги в размер на 75 000 евро за нелоялни търговски практики
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО за БНТ: България завърши своя екшън план, заяви президентът на Групата за финансови действия
ЕКСКЛУЗИВНО за БНТ: България завърши своя екшън план, заяви...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Джип навлезе в двор и спря до фасадата на жилищна сграда в Несебър Джип навлезе в двор и спря до фасадата на жилищна сграда в Несебър
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ) ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Властите в Италия на крак срещу скъпия живот, риск от насилие във Франция на протестите утре Властите в Италия на крак срещу скъпия живот, риск от насилие във Франция на протестите утре
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 08:22 мин.
У нас
„Хелоуинско недоволство“: Париж се готви за нова...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Чете се за: 05:22 мин.
Общество
ДАРА пуска първа нова песен след триумфа на "Евровизия" 2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ