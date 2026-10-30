„Хелоуинско недоволство“: Париж се готви за нова протестна вълна

70 хиляди полицаи се разполагат по улиците на големите френски градове в очакване на протестите утре. Призивите в социалните мрежи са демонстрациите да прераснат в „Хелоуинско недоволство“. Вътрешният министър определи утрешния ден като „изключително рисков“. А в някои райони на Париж отново се въвежда полицейски час.

Централната част на града тук е спорна зона в навечерието на така наречения трети епизод от сериала на френското есенно недоволство. След като протестите излязоха от релси на 17 октомври, властите правят всичко възможно да ги отдалечат от центъра, но организаторите настояват за правото си на протест по маршрут, който ще бъде видим и забелязан от мнозина.

Собствениците на магазини край площад „Конкорд“ не искат да рискуват и тъй като белезите от предишните вълнения все още личат, бързат сами да защитят собствеността си. Не липсват и такива, които утре все пак ще отворят, както и такива, които няма как да затворят.

Андреа, продавачка на сувенири: „Утре ще отворим. После ще видим как ще се развият нещата. Не предвиждаме да затваряме, но ще направим всичко възможно да избегнем щети. Във всеки случай аз лично не съм против протестите. Може и да се присъединя към тях, след като работя наблизо. Хората трябва да могат да протестират, но не бива да се стига до насилие и чупене.“

Ерик, служител в хотел: „Немалко туристи са разочаровани, защото доста магазини са затворени. И променят програмата си. Например отиват в Дисниленд. Няма как, много магазини са затворени, за да се избегне разграбването на стоки или чупенето на витрини.“

Вижте повече в прякото включване на Милен Атанасов