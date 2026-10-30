Бойко Борисов: Атаките в Черно море са заплаха за европейската сигурност

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море. Държавният глава се срещна с представители на Европейския парламент и обсъди темата в контекста на продължаващата война в Украйна. Целта е постигането на мораториум върху бойните действия в Черноморския регион.

Евродепутатите са се срещнали и с лидера на ГЕРБ. Пред тях Бойко Борисов е подчертал, че атаките с дронове в Черно море вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност. Заявил е още, че позицията им е ясна и последователна – България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия. Според него българското правителство дължи много повече от колебание след поредния инцидент.