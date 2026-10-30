Бойко Борисов е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша.

"Ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби бяха основните теми на днешната ми среща с евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша). Те са в България като делегация на Европейския парламент по покана на колегите им Андрей Новаков и Емил Радев. По време на разговора подчертах, че атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност. Позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия", посочва Борисов.

Той отбелязва, че регионът е изправен пред сериозни рискове.