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Бойко Борисов е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша

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Бойко Борисов е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша
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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е обсъдил атаките с дровове в Черно море с евродепутати от Австрия, Германия и Полша.

"Ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби бяха основните теми на днешната ми среща с евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша). Те са в България като делегация на Европейския парламент по покана на колегите им Андрей Новаков и Емил Радев. По време на разговора подчертах, че атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а пряка заплаха както за националната, така и за европейската сигурност. Позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия", посочва Борисов.

Той отбелязва, че регионът е изправен пред сериозни рискове.

"В момент, в който регионът е изправен пред сериозни рискове, българското правителство дължи много повече от мълчание, колебание и действия след поредния инцидент. Липсата на ясна политическа позиция не защитава българския национален интерес. Категорично заявих, че Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател. ГЕРБ няма колебания къде принадлежи България - в силна Европа, със силно НАТО и с ясна защита на националния ни интерес."

#атаки в Черно море #кораби #Бойко Борисов #сигурност

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