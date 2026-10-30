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ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
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Машините за гласуване не запаметиха вота в 14 секции: ЦИК с нови указания преди балотажа

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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машините гласуване тръгват различните общини страната
Снимка: БТА
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Нови указания за гласуването с машини са изпратили от ЦИК към общините и районните комисии, след като миналата неделя устройствата в 14 секции в 4 области на страната не запаметиха вота на част от избирателите. В предаването „Денят започва“ говорителят на ЦИК Стоянка Балова обясни, че причината за това е неприключило гласуване.

Видеонаблюдението в секция в столичния 24-ти район показва, че контролните разписки в урната са с 5 повече от гласовете, записани в паметта на машината.

Йордан Топалов, председател на РИК 24, София: „Тия са, които са сгрешените. По-дългите. Ей това са, които машината не ги е отчела.“

Районната избирателна комисия е уведомена за разминаването още в деня на вота. При броенето в протоколите се вписват само гласовете, записани в паметта на машината.

Йордан Топалов, председател на РИК 24, София: „Колко е добра електрониката на една машина, щом не може да отчете 5 разписки? В конкретния случай машината отчита междинен отчет 12, а има 17 подписа. Броим бележки, които са 50 – машината е отчела, че са 40 гласа. Значи това е за сведение, че са 50.“

Подобни казуси е имало и в още 4 области. От ЦИК са обсъдили проблема с фирмата, отговорна за поддръжката на машините.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Става въпрос за прекъснал процес на гласуване. Например издърпване по-рано на картата. Има разписка, която е частична, но процесът по гласуване не е завършил успешно и гласът на съответния избирател не е бил записан на флаш паметта. Именно затова има и разминаване в подписите.“

Изпратени са и нови указания към районните комисии за балотажа в неделя.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Процесът по гласуване да бъде поставен на видимо място близо до машината, както и да бъде посочено при какви условия избирателят следва да се обърне към СИК, за да поиска повторно гласуване.“

Йордан Топалов, председател на РИК 24, София: „Повторно право има човек да гласува, когато машината напълно спре и се докаже, че неговият глас не е отчетен. Това става, когато машината се развали, а не принтиращото устройство.“

На първия тур заради проблем с принтиращото устройство избирател от София е гласувал 3 пъти.

Йордан Топалов, председател на РИК 24, София: „Председателката решава, че една смачкана бюлетина с подгънат ръб, така да го кажем, означава, че гласът не е отчетен. Вика техника. Техникът разглобява почти половината машина. Казва ми: „Вотът не е отчетен, да гласува втори път“. Вторият път пък разписката била нечетлива и затова ѝ казали да гласува трети път.“

В секциите с проблем миналата неделя в 24-ти район в София ще бъдат назначени нови комисии. А за да бъде отчетен гласът на всеки избирател, от ЦИК съветват: изчакайте звуковия сигнал, преди да вземете разписката, и след това извадете картата от машината.

#проблем с машините за гласуване #цик #машинен вот #гласуване #избори

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